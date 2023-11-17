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Защитник Милана Флоренци признался, что делал нелегальные ставки на спорт
Появились подробности допроса Алессандро Флоренци
Фото: football-italia.net / Автор: неизвестен
Появились подробности допроса Алессандро Флоренци по делу о нелегальных ставках.
По информации La Gazzetta dello Sport, 16 ноября защитник "Милана" пробыл на допросе в Итальянской федерации футбола чуть больше часа.
Флоренци категорически отрицал свою причастность к ставкам на футбол, но подтвердил, что ставил на другие виды спорта на нелегальных платформах. Прокуроры FIGC поверили футболисту - его слова показалась искренними.
"Флоренци разъяснил свою позицию, подтвердив абсолютную непричастность к каким-либо ставкам на футбол. Никаких доказательств или споров на этот счет не появилось.
При этом футболист признал, что играл на нелегальных платформах, и предоставил прокурору разъяснения по этому поводу", - сообщил адвокат игрока.
Ожидается, что Флоренци отделается небольшим штрафом. Федерация не станет его дисквалифицировать, как Сандро Тонали и Николо Фаджоли.
В текущем сезоне Серии А Флоренци провел 10 матчей.
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