  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Защитник Милана Флоренци признался, что делал нелегальные ставки на спорт
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Милана Флоренци признался, что делал нелегальные ставки на спорт

Италия

Появились подробности допроса Алессандро Флоренци

Защитник Милана Флоренци признался, что делал нелегальные ставки на спорт

Фото: football-italia.net / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Появились подробности допроса Алессандро Флоренци по делу о нелегальных ставках.

По информации La Gazzetta dello Sport, 16 ноября защитник "Милана" пробыл на допросе в Итальянской федерации футбола чуть больше часа.

Флоренци категорически отрицал свою причастность к ставкам на футбол, но подтвердил, что ставил на другие виды спорта на нелегальных платформах. Прокуроры FIGC поверили футболисту - его слова показалась искренними.

"Флоренци разъяснил свою позицию, подтвердив абсолютную непричастность к каким-либо ставкам на футбол. Никаких доказательств или споров на этот счет не появилось.

При этом футболист признал, что играл на нелегальных платформах, и предоставил прокурору разъяснения по этому поводу", - сообщил адвокат игрока.

Ожидается, что Флоренци отделается небольшим штрафом. Федерация не станет его дисквалифицировать, как Сандро Тонали и Николо Фаджоли.

В текущем сезоне Серии А Флоренци провел 10 матчей.

Читайте также Защитника Милана обвиняют в нелегальной игре на ставках
По теме
yellow-arrow
Тоттенхэм попытается подписать 20-летнего форварда Ювентуса
yellow-arrow
Защитник Ромы вызван в сборную Италии вместо травмированного Бастони
yellow-arrow
Защитника Милана обвиняют в нелегальной игре на ставках
Серия А Алессандро Флоренци Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
gazzetta
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости