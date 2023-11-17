Защитник Милана Флоренци признался, что делал нелегальные ставки на спорт

Появились подробности допроса Алессандро Флоренци по делу о нелегальных ставках.

По информации La Gazzetta dello Sport, 16 ноября защитник "Милана" пробыл на допросе в Итальянской федерации футбола чуть больше часа.

Флоренци категорически отрицал свою причастность к ставкам на футбол, но подтвердил, что ставил на другие виды спорта на нелегальных платформах. Прокуроры FIGC поверили футболисту - его слова показалась искренними.

"Флоренци разъяснил свою позицию, подтвердив абсолютную непричастность к каким-либо ставкам на футбол. Никаких доказательств или споров на этот счет не появилось. При этом футболист признал, что играл на нелегальных платформах, и предоставил прокурору разъяснения по этому поводу", - сообщил адвокат игрока.

Ожидается, что Флоренци отделается небольшим штрафом. Федерация не станет его дисквалифицировать, как Сандро Тонали и Николо Фаджоли.

В текущем сезоне Серии А Флоренци провел 10 матчей.