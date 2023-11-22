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Вингера Лацио Маттиа Дзакканьи обокрали в собственной квартире: исчезло около 70 000 евро
Известного игрока обокрали в элитном жилом районе города
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
22 ноября 2023 года жилище полузащитника "Лацио" и сборной Италии Маттия Дзакканьи было ограблено в элитном районе Рима. Также сообщается, что за последние месяцы были жертвами краж или их попыток и другие игроки Серии А. В частности это: Крис Смоллинг, Петр Зелинский и Мойзес Кин.
Злоумышленники проникли в квартиру Маттиа Дзакканьи, которая находится на Виа делла Камилучча. Разбили окно на первом этаже и похитили ценности. По данным La Repubblica, грабители обокрали на сумму примерно 70 000 евро, включая уникальные ювелирные украшения и дизайнерские сумки. Среди похищенных вещей - кошелек самого футболиста.
Сейчас продолжается расследование. Полиция предполагает, что сигнализация в квартире не была включена перед выездом футболиста.
Напомним, что 28-летний игрок не принимал участия в двух последних матчах отбора к Евро-2024 из-за травмы колена, полученной во время поединка в Лиге чемпионов
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