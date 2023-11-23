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Сарри: Я допустил ошибку, когда покинул Челси. Возвращение в Италию было неправильным решением

Италия

Маурицио признался, что сожалеет о своем уходе из Челси.

Сарри: Я допустил ошибку, когда покинул Челси. Возвращение в Италию было неправильным решением

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Главный тренер Лацио Маурицио Сарри признался, что сожалеет о своем уходе из Челси в конце сезона-2018/2019.

«У Ювентуса от меня требовали победу в Лиге чемпионов, посыл руководства был очевидным. Я сумел выиграть скудетто с командой, лучшие годы которой остались где-то в прошлом. Руководство хотело изменить игровой стиль, но им не хватало решимости.

Могу сказать одно — я допустил ошибку, когда оставил «Челси». Возвращение в Италию было неправильным решением с моей стороны», - приводит слова Сарри La Repubblica.

Под руководством Сарри лондонский клуб выиграл Лигу Европы. После окончания первого сезона у руля «Челси» итальянский специалист расторг контракт и чуть позже возглавил «Ювентус». Впоследствии туринский клуб сумел завоевать золотые медали Серии А.

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Источник:
repubblica
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