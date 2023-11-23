Сарри: Я допустил ошибку, когда покинул Челси. Возвращение в Италию было неправильным решением

Главный тренер Лацио Маурицио Сарри признался, что сожалеет о своем уходе из Челси в конце сезона-2018/2019.

«У Ювентуса от меня требовали победу в Лиге чемпионов, посыл руководства был очевидным. Я сумел выиграть скудетто с командой, лучшие годы которой остались где-то в прошлом. Руководство хотело изменить игровой стиль, но им не хватало решимости.

Могу сказать одно — я допустил ошибку, когда оставил «Челси». Возвращение в Италию было неправильным решением с моей стороны», - приводит слова Сарри La Repubblica.