Легендарный футболист и экс-директор Милана раскрывает детали переговоров с Лионелем Месси

Легендарный футболист и бывший технический директор Милана Паоло Мальдини рассказал о своей попытке подписать Лионеля Месси для своего бывшего клуба. По его словам, переговоры с аргентинским нападающим продолжались десять дней, но все усилия оказались тщетными.

"В течение 10 дней мы пытались подписать Месси в Милан, но потом поняли, что это невозможно", - поделился Мальдини в эфире шоу PoretCast. "Уже слишком поздно, но такой игрок, как Месси, является зрелищем для любого. Когда я прочитал, что он может перейти в Интер, я испугался!"

Отметим, что Мальдини был уволен с должности технического директора Милана в конце прошлого сезона, но его энтузиазм и желание подписать великого аргентинца оказались неисчерпаемыми