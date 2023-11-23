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Легендарный футболист и экс-директор Милана раскрывает детали переговоров с Лионелем Месси
Мальдини рассказал, как ему не удалось осуществить трансфер года
Getty Images / Global Images Ukraine
Легендарный футболист и бывший технический директор Милана Паоло Мальдини рассказал о своей попытке подписать Лионеля Месси для своего бывшего клуба. По его словам, переговоры с аргентинским нападающим продолжались десять дней, но все усилия оказались тщетными.
"В течение 10 дней мы пытались подписать Месси в Милан, но потом поняли, что это невозможно", - поделился Мальдини в эфире шоу PoretCast.
"Уже слишком поздно, но такой игрок, как Месси, является зрелищем для любого. Когда я прочитал, что он может перейти в Интер, я испугался!"
Отметим, что Мальдини был уволен с должности технического директора Милана в конце прошлого сезона, но его энтузиазм и желание подписать великого аргентинца оказались неисчерпаемыми
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