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Гендиректор Интера сообщил о начале переговоров с Лаутаро о продлении контракта
Маротта заявил о начале переговоров
Getty Images / Global Images Ukraine
Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта заявил, что представители клуба начали переговоры о продлении сотрудничества с аргентинским нападающим команды Лаутаро Мартинесом.
"Мы уже ведем переговоры с Лаутаро и его агентом о заключении нового контракта. При этом мы сохраняем спокойствие.
Я верю, что во время переговоров не возникнет никаких проблем, поскольку Лаутаро хочет остаться в нашем клубе. Переговоры продолжаются", - приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо.
Мартинес выступает за "Интер" на протяжении пяти лет (с 2018 года). В текущем сезоне аргентинский форвард провел за "нерадзурри" 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами. Действующее соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до конца июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время "Интер" начнет переговоры о продлении контракта с армянским полузащитником команды Генрихом Мхитаряном.
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