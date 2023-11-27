Гендиректор Интера сообщил о начале переговоров с Лаутаро о продлении контракта

Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта заявил, что представители клуба начали переговоры о продлении сотрудничества с аргентинским нападающим команды Лаутаро Мартинесом.

"Мы уже ведем переговоры с Лаутаро и его агентом о заключении нового контракта. При этом мы сохраняем спокойствие. Я верю, что во время переговоров не возникнет никаких проблем, поскольку Лаутаро хочет остаться в нашем клубе. Переговоры продолжаются", - приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо.

Мартинес выступает за "Интер" на протяжении пяти лет (с 2018 года). В текущем сезоне аргентинский форвард провел за "нерадзурри" 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами. Действующее соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до конца июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время "Интер" начнет переговоры о продлении контракта с армянским полузащитником команды Генрихом Мхитаряном.