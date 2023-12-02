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Моуриньо о Берарди: Я его люблю и ненавижу

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Моуриньо о Берарди: Я его люблю и ненавижу

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Завтра "Рому" ждет выездная игра с "Сассуоло". Главный тренер "волков" Жозе Моуриньо был очень недоволен своими подопечными несколько дней назад, когда те расписали ничью со скромным "Серветтом" в Лиге Европы.

Матч с "Сассуоло" будет еще сложнее, несмотря на то, что команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Коуч "Ромы" на предматчевой пресс-конференции признался, что немного обеспокоен судьей и главной звездой соперника - Доменико Берарди.

Честно говоря, меня беспокоит судья: ему не хватает эмоциональной стабильности, чтобы управлять этим матчем. Это не только матч "Сассуоло" - "Рома", профиль арбитра и VAR не дают мне покоя. Есть Берарди, который фантастичен, я люблю его, но нужно иметь больше уважения к соперникам и игре. Фолы, пенальти, желтые. Я люблю его и ненавижу. Если бы он был моим игроком, у него были бы проблемы со мной.

Поединок "Сассуоло" - "Рома" состоится 3 декабря, а начнется в 19:00 по Киеву. Игру будет судить Маттео Марченаро.

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Жозе Моуриньо Доменико Берарди Сассуоло Рома
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Источник:
Pazzi Di Fanta
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