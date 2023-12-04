Серия А. Аталанта разваливается в лиге - полное поражение от Торино

Серия А. 14-ый тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Аталанта" 3:0

Голы: Д. Сапата 22, 90+5, Санабрия 56 (пен.)

"Торино": Милинкович-Савич, Тамез, Буонджорно, Родригес, Белланова (Джиджи 90+2), Илич, Линетти (Риччи 84), Влашич, Войвода, Д. Сапата, Санабрия (Карамо 85)

"Аталанта": Муссо, Джимсити (Баккер 19), Скальвини, Де Роон, Хатебур (Холм 46), Эдерсон, Коопмейнерс, Руджери, Миранчук (Адопо 90+1), Де Кетеларе (Пашалич 58), Лукман (Муриэль 46)

Предупреждения: Линетти 5, Буонджорно 46 - Скальвини 9, Де Роон 75

После обеспечивания первого места в группе Лиги Европы в четверг Джан Пьеро Гасперини заявил, что теперь его "Аталанта" может и должна сосредоточиться на лиге. Самое время после одного очка в трех турах. Да и то очко, выцарапанное в концовке против "Удинезе", не заслужила. И лига еще не очень убежала. Сегодня победа выводила на расстояние одного очка от четвертого места. Убежала форма, сила бергамцев.

В принципе, в последние недели начало усиливаться ощущение, что они просто недостаточно сильны. Ни по составу, ни по игре, ни по характеру, ни по уровню в целом. Еще и устали. Да, на два фронта их не хватает, травм слишком много. Сегодня лучший опорник Де Роон вновь вынужденно отошел в центр обороны, а лучший бомбардир Скамакка не играл. И все же уж слишком слабая игра получилась. Заслуженный разгром.

В целом матч был неярким, ударов по воротам и опасных моментов не хватало. Но доминирование "Торино", его лучшая подготовка, собранность, да и желание бросались в глаза. Иван Юрич почти всегда проигрывал своему учителю и другу Гасперини, а в этом сезоне плохо играл против всех грандов (одно очко в первых пяти матчах). Но на этот раз разгромил без вопросов. Преподнеся клубу отличный подарок на 117-летие.

Стартовый штурм соперника "Аталанта" вроде бы выдержала без тяжелой работы Муссо. Удары шли в центр и слабо или чуть неточно. Но в середине тайма Влашич прострелил слева, Скальвини проспал, арендованный как раз у "Аталанты" Сапата принял, упал, но успел пробить в падении с линии вратарской. А быстрый ответ Де Кетеларе на выходе один-на-один отбил Милинкович-Савич.

Второй тайм "Аталанта" начала двумя заменами. А "Торино" - давлением. Без чего-либо опасного, но Скальвини помог создать опасность, обняв в своей штрафной Буонджорно. Это заметил не главный арбитр, но ВАР. После пенальти хозяева также играли лучше. Муссо взял удар Илича лишь со второй попытки.

Хотя в концовке Пашалич и Миранчук могли даже сравнять. Но это было бы жутко несправедливо. В итоге Милинкович-Савич классно вытащил удар первого и прикрыл ближний угол на ударе второго. А на последних секундах контратака, вновь прострел Влашича слева, Сапата отпустил мяч, но зацепил его длинной ногой и точно пробил с небольшим рикошетом. Голы, кстати, он не праздновал.

"Торино" переигрывает "Аталанту" впервые за восемь матчей, впервые дома после четырех поражений подряд, громит впервые с 2012-го года. И даже сокращает отставание от нее до одного очка. После перехода на игру с двумя чистыми форвардами - Сапатой и Санабрией - он преобразился. Гасперини с одним очком в четырех турах срочно нужно искать такие же радикальные решения. Его команда разваливается в лиге.