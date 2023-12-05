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Форвард Ювентуса решил стать музыкантом и уже выпустил дебютный трек

Италия

Мойзе Кин теперь будет петь рэп

Форвард Ювентуса решил стать музыкантом и уже выпустил дебютный трек

Juventus

UA-Футбол
Новина українською

Не слишком хорошо идут в этом сезоне дела у Мойзе Кина. Нападающий никак не может забить хотя бы один гол за свой Ювентус. Проведя 11 матчей он до сих пор имеет печальные нули в статистике мячей и ассистов.

Возможно именно поэтому итальянский футболист начал думать о том, чем и еще сможет заниматься в жизни. В итоге он решил попробовать себя в музыке и наконец даже записал свой первый трек.

Мойзе взял себе псевдоним 19F, а трек называется Outfit.

Интересно, что фанаты "бьянконери" разделились во мнениях. Одни считают игрока молодцом, что тот развивается в нескольких отраслях, а другие недовольны, что он тратит свое время на не тренировки.

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