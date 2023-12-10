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Пиоли могут уволить после следующей игры Милана. На его место может стать легенда клуба
Не Ибрагимович. Но с его помощью
Goal
"Милан" продолжает свои не очень удачные выступления в Серии А и Лиге Чемпионов, что все больше усиливает слухи о вероятном увольнении главного тренера Стефано Пиоли.
По информации La Repubblica, "Милан" уволит специалиста, если проиграет "Ньюкаслу" и не выйдет в плей-офф Лиги Чемпионов.
MilanPress.it передает информацию газеты La Repubblica, утверждающей, что продолжаются переговоры клуба со Златаном Ибрагимовичем. Швед должен занять одну из руководящих должностей.
В случае если Пиоли будет уволен, на его место может стать нынешний тренер молодежной команды Примаверы Абате. Предполагается, что при таком варианте Ибрагимович будет очень близок к команде.
"Милан" вчера проиграл "Аталанте" 3:2. Сейчас они находятся на 3-м месте Серии А, отставая от лидера на 9 очков. В Лиге Чемпионов, перед последним туром, миланцы на 4-м месте. Чтобы выйти в плей-офф им необходимо обязательно побеждать "Ньюкасл" и надеяться на поражение "ПСЖ" в игре с "Боруссией".
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