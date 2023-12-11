Моуриньо и игроки Ромы отказались общаться с прессой после двух удалений в игре с Фиорентиной

Жозе Моуриньо и игроки "Ромы" отказались общаться с прессой после матча Серии А.

Римляне вдевятером дома сыграли вничью с "Фиорентиной" (1:1) в 15-м туре. Полузащитник "Ромы" Никола Залевски получил вторую желтую карточку на 64-й минуте, а форвард Ромелу Лукаку за грубую игру был удален на 87-й.

После игры футболисты "волков" и главный тренер Моуриньо проигнорировали журналистов.

Португалец уклонился от интервью в эфире DAZN, поприветствовал тренера "фиалок" Винченцо Итальяно и исчез в подтрибунном помещении "Стадио Олимпико".

Как сообщает TMW, в "Роме" решили, что никто от клуба не будет давать комментариев по поводу прошедшей игры.