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Моуриньо и игроки Ромы отказались общаться с прессой после двух удалений в игре с Фиорентиной

Италия

В Роме решили не комментировать игру

Моуриньо и игроки Ромы отказались общаться с прессой после двух удалений в игре с Фиорентиной

фото - Getty Images

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Жозе Моуриньо и игроки "Ромы" отказались общаться с прессой после матча Серии А.

Римляне вдевятером дома сыграли вничью с "Фиорентиной" (1:1) в 15-м туре. Полузащитник "Ромы" Никола Залевски получил вторую желтую карточку на 64-й минуте, а форвард Ромелу Лукаку за грубую игру был удален на 87-й.

После игры футболисты "волков" и главный тренер Моуриньо проигнорировали журналистов.

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Португалец уклонился от интервью в эфире DAZN, поприветствовал тренера "фиалок" Винченцо Итальяно и исчез в подтрибунном помещении "Стадио Олимпико".

Как сообщает TMW, в "Роме" решили, что никто от клуба не будет давать комментариев по поводу прошедшей игры.

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Олексиенко
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