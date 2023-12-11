Златан Ибрагимович возвращается в Милан

Бывший нападающий "Милана" Златан Ибрагимович стал операционным партнером и старшим советником владельцев итальянского клуба компании RedBird.

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Напомним, 42-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. За свою профессиональную карьеру, начавшуюся в 1999 году, футболист успел поиграть за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Милан". За это время Златан провел 819 матчей, в которых забил 493 гола и отдал 201 результативную передачу.

"Милан" после 15 туров чемпионата Италии нынешнего сезона располагается на третьем месте турнирной таблицы, набрав 29 очков.