Возвращение прошлого. Итоги 15-го тура Серии А

Ювентус - Наполи 1:0

Эллас Верона - Лацио 1:1

Аталанта - Милан 3:2

Интер - Удинезе 4:0

Монца - Дженоа 1:0

Фрозиноне - Торино 0:0

Салернитана - Болонья 1:2

Рома - Фиорентина 1:1

Эмполи - Лечче 1:1

Кальяри - Сассуоло 2:1

"Ювентус" и "Наполи" вернулись к своему состоянию несколько лет назад. Можно сказать, что и "Милан" с "Аталантой". Серии "Ромы" завершились. В том числе и красные карточки соперника перешли на нее. Плохая серия "Лацио" в гостях продолжается. "Фиорентина" и "Болонья" близки к Топ-4 как не были очень давно. А "Интер"? Он над всеми. Над командами, над сериями.

"Ювентус" - "Наполи"

Нужно забыть о великолепном чемпионском "Наполи". Скорее всего, нужно и забыть о "Ювентусе" трех последних лет. Неаполитанцы вновь нестабильны, не собранны, не монолитны, проигрывают в характере. А туринцы вновь штампуют 1:0, просто отказываются пропускать, в решающие моменты забивают и не пропускают, вытягивают равные матчи на деталях, эпизодах.

В 2020-23 годах показатели "Наполи" против "Ювентуса" в лиге, кроме отчетного матча - пять побед, ничья и поражение. В 2016-19 - победа, ничья и шесть поражений. 2016-19 и вернулись. В пятницу "везувиани" владели мячом 66 процентов времени, били по воротам чаще, создали два супермомента. Но в створ за матч попали лишь однажды. Ну и пропустили с ассиста и гола защитников.

Массимилиано Аллегри остался особо доволен тем, что в тяжелые моменты "Ювентус" стает "блоком из гранита". Говорит, что нужно замедлять игру. То есть играть еще скучнее? Но ведь работает. В шести матчах против традиционной Топ-8 Серии А набраны 14 очков. Против всех четвертый 1:0 в семи последних матчах. Восемь побед в десяти последних, из них семь - с разницей в один мяч.

А Вальтер Мадзарри очень доволен игрой подопечных, доминированием ("мы загнали "Ювентус" в бункер"). Говорит об эпизодах и считает, что с такой игрой команда далеко пойдет. Вопрос, когда начнет идти. Две победы в последних восьми матчах во всех турнирах, четыре поражения в пяти, четыре очка в шести матчах против Топ-8 Серии А - очень плохо.

"Аталанта" - "Милан"

В субботу мы видели "Аталанту", похожую на золотую версию 2018-21 годов. Много интенсивности, много опасных моментов и ударов по воротам вообще, характер с голами в решающие моменты. А также видели "Милан" примерно 2016-19 годов - заторможенный, апатичный, неорганизованный. Даже удивительно, что ему удалось забить дважды и держать ничью до 95-ой минуты.

Потому и, как и в Турине, прервалась долгая серия - четыре победы и ничья "Милана" в пяти матчах против "Аталанты". Хотя по динамике нынешнего сезона было скорее наоборот по сравнению с Турином. Бергамцы набрали лишь одно очко в четырех предыдущих турах лиги, миланцы - шесть в предыдущих двух. Здесь тенденции изменились.



Что сохранилось из тенденций, так это перепады "Милана" между таймами. В первых он и в тяжёлые периоды играл хорошо, собранно, вполне на уровне. Но во вторых разваливался на мелкие кусочки просто невероятным образом. И в субботу в первом тайме выглядел вполне прилично, а во втором - развалился. В целом 13 из 18-ти голов в сезоне в лиге он пропустил после перерыва.

Сохранилась и ещё одна тенденция - красных карточек на ровном месте. На этот раз даже получил капитан Калабрия в добавленное время. И почти сразу же после неё соперник забил победный мяч. У "россонери" пять удалений в сезоне. У ближайшего "преследователя" в этом компоненте - две.

"Аталанта" реабилитируется за позорное поражение от "Торино", останавливает падение, впервые в сезоне побеждает гранда. Джан Пьеро Гасперини теперь заявляет, что никогда не сомневался в характере подопечных. А Пиоли лишь с двумя победами в семи последних матчах Серии А и даже может быть уволен в случае неудачи в Ньюкасле в Лиге Чемпионов.

"Рома" - "Фиорентина"

Тенденции "Ромы" прекратились. Серия из пяти домашних побед в лиге и семи во всех турнирах, из четырех домашних побед над "Фиорентиной". Даже из красных карточек, поскольку в трех предыдущих очных матчах в Риме их показывали как раз флорентийцам. Даже серия "фиалок" без ничьих во всех турнирах прервалась на 11-ти.

Хотя, если посмотреть глубже, изменилось мало. Обе команды в последнее время играют натужно. Уверенных побед с 27-го октября во всех турнирах - одна на двоих. Ну не постоянно же им выгрызать победы в концовках и/или с помощью пенальти и/или удалений в свою пользу.

"Рома" забила ранний гол, затем отошла в оборону. Предоставив два момента сопернику до перерыва. Во втором тайме "Фиорентина" была еще опаснее (даже до удаления), давила, создавала моменты, но римляне удержались вдесятером с 64-ой минуты и вдевятером с 87-ой. Не случайно Винченцо Итальяно заявил, что с такой игрой его команды "стакан на три четверти полон".

А Жозе Моуриньо? Он бесился на поле из-за судейства. После матча все представители "Ромы" отказались разговаривать с прессой. Хотя скорее следует беситься из-за игры команды после 15-ой минуты. Крайне пассивной.

"Интер", "Лацио", "Болонья"

Миланские "нерадзурри" и римские "бьянкочелести" на разных полюсах. Первые вынуждены постоянно отвечать на ранние победы "Ювентуса" и делают это уверенно, возвращаясь на первое место. Вторые же балансируют на грани Топ-10 и отставки Маурицио Сарри и все никак не могут найти стабильность игры и результатов. В 15-ом туре обе играли против глухих аутсайдеров и сохранили свои тенденции.

"Удинезе" проиграл лишь один из предыдущих восьми матчей лиги, держался под шквалом атак в Милане неплохо, даже практически без сейвов вратаря. Даже опасно контратаковал. Но привез совершенно ненужный пенальти на 37-ой минуте, потерял возле своей штрафной на 42-ой. И развалился. "Верона" же не развалилась при 0:1, сравняла и даже продержалась 18 минут вдесятером.

Хотя дело здесь не в аутсайдерах, а в классе фаворитов. 10:0 "Интера" в пяти последних таймах во всех турнирах, то есть он в отличной форме. А "Лацио" даже дома вымучивает победы, пусть и регулярно. Сейчас не способен много забивать. В гостях же ещё и пропускает, так что одного гола не хватает. Он потерял уже десять очков в лиге в матчах, в которых вёл со счетом 1:0.

Эта ничья после трёх поражений на выезде во всех турнирах - ещё и прогресс.

Симоне Индзаги был ожидаемо очень доволен. Прежде всего отношением к игре подопечных, их интенсивностью, тяжелой работой форвардов в прессинге. Отмечая, что боялся "Удинезе" после его недавнего 1:0 в гостях против "Милана". А Маурицио Сарри считает, что его команда отыграла в Вероне хорошо, ничего не позволяла сопернику, пропустила случайный гол и должна была забивать больше.

Следует отметить гол Лаутаро Мартинеса. В 21-ом веке лишь три игрока "Интера" достигали 28-ми голов за команду в лиге за календарный год. Кристиан Виери, Диего Милито и он.

"Болонья" воспользовалась очными матчами грандов и потерями очков в них ближайших к ней и сравнялась с четвертым местом по очкам. Добыв первую гостевую победу в сезоне. Тьяго Мотта говорил о важной цели победы в гостях. Об очень хорошем первом тайме и сложном втором. Победу и вправду принес полный провал "Салернитаны" до перерыва.

Легких побед у "россоблу" в нынешнем сезоне практически нет, до сих пор ничьих больше, чем побед вообще (7:6). Но поражений очень мало - два, стабильность игры присутствует. Оттого и такое высокое место.

Борьба против вылета

В каждом туре меняется состав команд в зоне вылета. Поменялся и в этот раз. "Кальяри" повторил трюк десятого тура, когда проигрывал в добавленное время, но забил там дважды и выиграл. Причем и тогда, и сейчас голы принесли замены Клаудио Раньери - три гола и два ассиста тогда, гол Паволетти (кстати, через себя ножницами) и ассисты Шомуродова и Лувумбо - сейчас.

На счету сардов уже три победы в последних шести турах. На счету "Сассуоло" - одна в девяти, и потому он так приблизился к зоне вылета. Причем во втором туре подряд вел со счетом 1:0, остался в численном меньшинстве на 62-63 минутах и затем пропустил два.

"Дженоа" также близка к зоне вылета. Прежде всего - из-за восьми голов, пропущенных после 82-ой минуты. Из-за них она потеряла уже девять очков. В том числе одно в Монце из-за гола на 83-ей. Хотя играет вроде бы неплохо. "Эмполи" также вроде бы играет неплохо, но не сумел создать достаточно против "Лечче" и пропустил из-за грубейшей ошибки своего вратаря. Теперь он в зоне вылета.

"Верона" сделала все, что могла, против "Лацио". Она с тремя ничьими подряд. "Удинезе" играл в гостях против слишком грозного соперника. А вот "Салернитана" сразу после громкой победы над "Лацио" должна была сделать больше, чем оглушительно провалить три тайма подряд и проиграть два матча. Пробуждения в четвертом тайме, втором против "Болоньи", не хватило.

Виктор Коваленко впервые вышел в стартовом составе "Эмполи". После гола, ассиста и ассиста к автоголу соперника в трех матчах пришло время. Но на этот раз он играл слишком близко к своим защитникам. Что мешало и в самом начале сезона. Также часто смещался на правый фланг и в итоге касался там мяча чаще, чем в центре. Высоко прессинговал лишь примерно в половине второго тайма.

По передачам и касаниям мяча на момент замены на 80-ой минуте он был середняком в команде (5-6 места), по проценту точности передач - третьим (83). Единоборства - четыре, два выигранных. Один отбор. Один проход на дриблинге. Для опорника слабо, кроме точности передач. Он был ближе всех к сопернику во время голевого удара, но все равно далеко от него и без шансов прикрыть.

В атаке отличился двумя пасами под удары. Во время углового сбросил головой, Луперто пробил, и вратарь соперника отбил в перекладину. Навесил угловой сам, и Канчелльери замкнул головой неточно. Но по воротам Коваленко не пробивал, коснулся мяча в штрафной "Лечче" лишь во время того сбрасывания головой на Луперто.

Руслан Малиновский пропустил матч "Дженоа" из-за перебора желтых карточек.

Оценки от прессы - большей частью "шестерки", как у большинства партнеров по команде. Его игру называли умной, подвижной и старательной, хотя и без искры в атаке. Были и "5.5" с вердиктом "незаметен, особенно в атаке", на уровне 1-2 игроков его команды и выше только вратаря.

Лучший игрок тура - Адемола Лукман ("Аталанта"). Два гола в ворота "Милана"

Прорыв тура - "Кальяри". Камбек после 93-ей минуты

Разочарование тура - "Милан". Разобранный

Лучший вратарь тура - Руй Патрисиу ("Рома"). Семь сейвов. Во время игры в численном меньшинстве спасал команду

Лучший тренер тура - Клаудио Раньери ("Кальяри"). Король замен

1 "Інтер" 15 12 2 1 38 2 Ювентус 15 11 3 1 36 3 "Мілан" 15 9 2 4 29 4 Рома 15 7 4 4 25 5 "Болонья" 15 6 7 2 25 6 "Фіорентина" 15 7 3 5 24 7 "Наполі" 15 7 3 5 24 8 "Аталанта" 15 7 2 6 23 9 Монца 15 5 6 4 21 10 "Лаціо" 15 6 3 6 21 11 "Торіно" 15 5 5 5 20 12 "Фрозіноне" 15 5 4 6 19 13 Лечче 15 3 8 4 17 14 "Дженоа" 15 4 3 8 15 15 "Сассуоло" 15 4 3 8 15 16 "Кальярі" 15 3 4 8 13 17 "Удінезе" 15 1 9 5 12 18 "Емполі" 15 3 3 9 12 19 "Еллас Верона" 15 2 5 8 11 20 "Салернітана" 15 1 5 9 8

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, ANSA