Джорджо Кьеллини объявил о завершении карьеры

Легендарный защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини принял решение закончить футбольную карьеру.

Кьеллини подытожил свою выдающуюся карьеру эффектным видеороликом в своих соцсетях.

You have been the most beautiful and intense journey of my life.

You have been my everything. With you I have travelled a unique and unforgettable path.

But now it is time to start new chapters, face new challenges and write further important and exciting pages of life. pic.twitter.com/IjHDDE4jMe