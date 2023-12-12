Джорджо Кьеллини объявил о завершении карьеры

Легендарный защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини принял решение закончить футбольную карьеру.

Кьеллини подытожил свою выдающуюся карьеру эффектным видеороликом в своих соцсетях.

You have been the most beautiful and intense journey of my life.

You have been my everything. With you I have travelled a unique and unforgettable path.

But now it is time to start new chapters, face new challenges and write further important and exciting pages of life. pic.twitter.com/IjHDDE4jMe — Giorgio Chiellini (@chiellini) December 12, 2023

39-летний Кьеллини девять раз выигрывал Серию А в составе "Ювентуса" и стал чемпионом Европы с Италией на Евро-2020.

Кьеллини провел 117 матчей за сборную Италии, в клубном футболе у центрбека 716 матчей, из них 561 за "Ювентус". В последние полтора года Кьеллини играл в MLS за клуб ФК Лос Анджелес.