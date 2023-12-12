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Джорджо Кьеллини объявил о завершении карьеры

Италия

Кьеллини подытожил свою выдающуюся карьеру эффектным видеороликом

Джорджо Кьеллини объявил о завершении карьеры

Фото: Nazionale Italiana

Новина українською

Легендарный защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини принял решение закончить футбольную карьеру.

Кьеллини подытожил свою выдающуюся карьеру эффектным видеороликом в своих соцсетях.

39-летний Кьеллини девять раз выигрывал Серию А в составе "Ювентуса" и стал чемпионом Европы с Италией на Евро-2020.

Кьеллини провел 117 матчей за сборную Италии, в клубном футболе у центрбека 716 матчей, из них 561 за "Ювентус". В последние полтора года Кьеллини играл в MLS за клуб ФК Лос Анджелес.

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Источник:
twitter.com/chiellini
Опубликовал: Борис Сорокин
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