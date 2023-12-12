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Джорджо Кьеллини объявил о завершении карьеры
Кьеллини подытожил свою выдающуюся карьеру эффектным видеороликом
Фото: Nazionale Italiana
Легендарный защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини принял решение закончить футбольную карьеру.
Кьеллини подытожил свою выдающуюся карьеру эффектным видеороликом в своих соцсетях.
You have been the most beautiful and intense journey of my life.— Giorgio Chiellini (@chiellini) December 12, 2023
You have been my everything. With you I have travelled a unique and unforgettable path.
But now it is time to start new chapters, face new challenges and write further important and exciting pages of life. pic.twitter.com/IjHDDE4jMe
39-летний Кьеллини девять раз выигрывал Серию А в составе "Ювентуса" и стал чемпионом Европы с Италией на Евро-2020.
???????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????#Chiellini ????#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/L3IUORu1NE— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) December 12, 2023
Кьеллини провел 117 матчей за сборную Италии, в клубном футболе у центрбека 716 матчей, из них 561 за "Ювентус". В последние полтора года Кьеллини играл в MLS за клуб ФК Лос Анджелес.
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