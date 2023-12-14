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Осимхен станет самым высокооплачиваемым игроком в истории Наполи - Романо

Италия
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Отступные за форварда составят 130 млн евро

Осимхен станет самым высокооплачиваемым игроком в истории Наполи - Романо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После продления контракта с "Наполи" нападающий Виктор Осимхен станет самым высокооплачиваемым игроком в истории итальянского клуба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

По информации источника, новое соглашение будет действовать до конца июня 2026 года. Отступные, согласно документу, составят 130 млн евро и вступят в силу уже в 2024 году.

В текущем сезоне Осимхен провел за "Наполи" 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился 7 голами и 2 результативными передачами. Текущий контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 120 млн. евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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