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Мадзарри о победе Наполи: Нам нужно вернуться в нужный темп
Главный тренер неаполитанцев отметил, что нужно команде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Наполи" обыграло "Кальяри" со счетом 2:1. Главный тренер "неаполитанцев" Вальтер Мадзарри прокомментировал победу.
"Если бы мы сегодня не выиграли, то ситуация была бы плохая - команда могла начать сомневаться в своих силах. Рад, что Осимхен и Кварацхелия забили, им нужно возвращать свой темп, который был в прошлом сезоне. Всей команде нужно вернуться в нужный темп", - сказал Мадзарри.
Напомним, после победы над "Кальяри", "Наполи" находится на 4 месте в турнирной таблице, с 27-ю очками.
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