Мадзарри о победе Наполи: Нам нужно вернуться в нужный темп

Вчера "Наполи" обыграло "Кальяри" со счетом 2:1. Главный тренер "неаполитанцев" Вальтер Мадзарри прокомментировал победу.

"Если бы мы сегодня не выиграли, то ситуация была бы плохая - команда могла начать сомневаться в своих силах. Рад, что Осимхен и Кварацхелия забили, им нужно возвращать свой темп, который был в прошлом сезоне. Всей команде нужно вернуться в нужный темп", - сказал Мадзарри.