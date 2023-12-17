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Мадзарри о победе Наполи: Нам нужно вернуться в нужный темп

Италия
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Главный тренер неаполитанцев отметил, что нужно команде

Мадзарри о победе Наполи: Нам нужно вернуться в нужный темп

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Наполи" обыграло "Кальяри" со счетом 2:1. Главный тренер "неаполитанцев" Вальтер Мадзарри прокомментировал победу.

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"Если бы мы сегодня не выиграли, то ситуация была бы плохая - команда могла начать сомневаться в своих силах. Рад, что Осимхен и Кварацхелия забили, им нужно возвращать свой темп, который был в прошлом сезоне. Всей команде нужно вернуться в нужный темп", - сказал Мадзарри.

Напомним, после победы над "Кальяри", "Наполи" находится на 4 месте в турнирной таблице, с 27-ю очками.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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