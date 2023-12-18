Джорджо Кьеллини: Такая команда, как Интер, не может бояться Атлетико Мадрид

Экс-форвард сборной Италии и "Ювентуса" Джорджо Кьеллини несколько дней назад признался в том, что "Интер" по своему уровню не уступает "Атлетико".

"Такая команда, как "Интер", не может бояться "Атлетико Мадрид". Можно опасаться "Реала", "Баварию" и "Манчестер Сити", но команда Индзаги не уступает команде Симеоне", - сказал Кьеллини Sky Sports.

Сегодня, 18 декабря, состоялась жеребьевка ЛЧ, поэтому гипотетическое противостояние является реальностью. Команды встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов.