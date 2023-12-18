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Джорджо Кьеллини: Такая команда, как Интер, не может бояться Атлетико Мадрид

Италия
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Гипотетическое противостояние между Интером и Атлетико стало реальностью

Джорджо Кьеллини: Такая команда, как Интер, не может бояться Атлетико Мадрид

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-форвард сборной Италии и "Ювентуса" Джорджо Кьеллини несколько дней назад признался в том, что "Интер" по своему уровню не уступает "Атлетико".

"Такая команда, как "Интер", не может бояться "Атлетико Мадрид". Можно опасаться "Реала", "Баварию" и "Манчестер Сити", но команда Индзаги не уступает команде Симеоне", - сказал Кьеллини Sky Sports.

Сегодня, 18 декабря, состоялась жеребьевка ЛЧ, поэтому гипотетическое противостояние является реальностью. Команды встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Джорджо Кьеллини Атлетико (Мадрид) Интер (Милан)
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Опубликовал: Екатерина Власова
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