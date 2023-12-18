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Джорджо Кьеллини: Такая команда, как Интер, не может бояться Атлетико Мадрид
Гипотетическое противостояние между Интером и Атлетико стало реальностью
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-форвард сборной Италии и "Ювентуса" Джорджо Кьеллини несколько дней назад признался в том, что "Интер" по своему уровню не уступает "Атлетико".
"Такая команда, как "Интер", не может бояться "Атлетико Мадрид". Можно опасаться "Реала", "Баварию" и "Манчестер Сити", но команда Индзаги не уступает команде Симеоне", - сказал Кьеллини Sky Sports.
Сегодня, 18 декабря, состоялась жеребьевка ЛЧ, поэтому гипотетическое противостояние является реальностью. Команды встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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