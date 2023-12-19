Кубок Италии. Коппа не для Наполи - чемпион Италии унижен дома Фрозиноне

Кубок Италии. 1/8 финала

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Фрозиноне" 0:4

Голы: Барренечеа 65, Казо 70, Хеддира 90+1 (пен.), Харруи 90+5

"Наполи": Голлини, Дзаноли, Эстигор, Натан, Руи (Ди Лоренцо 54), Демме (Лоботка 54), Гаэтано, Каюст, Линдстрем (Политано 73), Симеоне (Осимхен 63), Распадори (Кварацхелия 63)

"Фрозиноне": Черофолини, Околи, Монтеризи, Лусуарди (С. Романьоли 86), Гарритано, Барренечеа, Бурабия (Харруи 66), Брешианини (Гелли 66), Квернадзе (Лирола 46), Хеддира, Казо (Суле 72)

Предупреждения: Каюст 61, Гаэтано 74, Политано 85 - Бурабия 42, Квернадзе 45+1, Казо 70, Харруи 80, Монтеризи 89

Как я уже говорил в анонсе, ротация - всегда рискованная игра. Тем более, когда твоя команда только что была в глубоком кризисе. После трех поражений подряд "Наполи" одержал две победы подряд, и Вальтер Мадзарри уже начал видеть свет в конце туннеля. Еще и победы состоялись дома, где неаполитанцы в этом сезоне ужасны. Но вот пришел третий домашний матч подряд - и ужасы вернулись.

Сразу следует заметить, что ротация - вовсе не оправдание этому развалу. Ведь и "Фрозиноне" обильно ротировал состав во всех линиях. В том числе не выпустил с первых минут первого вратаря Турати и лучшего бомбардира Суле. Да и забивать, разрывать "Наполи" он начал уже после выхода на поле у соперника Виктора Осимхена, Хвичи Кварацхелии, Джованни Ди Лоренцо, Станислава Лоботки.

Да и вообще, "Фрозиноне" - новичок Серии А, в нынешнем сезоне не побеждал в гостях в лиге (две ничьи и шесть поражений), в Кубке победил в гостях "Торино", но лишь в дополнительное время. Он играет хорошо, интересно, смело, но проигрывал "Роме", "Милану", "Интеру" и самому "Наполи" с разницей в два мяча. Получать от него четыре для чемпиона Италии совершенно непростительно.

Сразу после окончания первого тайма хотелось подытожить его как совершенно невзрачный в исполнении "Наполи". Но оказалось, что по сравнению со вторым он был замечательным. 61 процент владения мячом, ни одного удара в створ ворот Голлини. Выход Линдстрема один-на-один и спасение Черофолини, удар Распадори в стойку с острого угла, хороший штрафной, отбитый Черофолини.

Неаполитанцы даже забили после ошибки Околи с пасом назад. ВАР вмешался, и арбитр Розарио Абиссо в итоге отменил гол из-за игры рукой Линдстрема.

Второй тайм начался штрафным ударом Руи в стойку. "Фрозиноне" по-прежнему докучал, играл агрессивно, часто атаковал, как и до перерыва. Но не мог довести дело до опасных моментов. По такой игре казалось, что Осимхен и Кварацхелия решат. Но сразу после их выхода начал Барренечеа, замкнув головой угловой. А затем Ди Лоренцо ошибся с пасом назад. Казо уже рукой не играл, а просто пробил Голлини.

Разъяренный "Наполи" пошел в атаку всеми силами. Но лишь пропускал контратаки. Гелли еще простил, пробив в Голлини. Но вскоре его сбил Ди Лоренцо. Пенальти и 3:0. Лирола отправил в прорыв к вратарю Харруи, и автор гола в ворота "Наполи" в первом туре пробил так же уверенно, как и Казо. В итоге восемь ударов в створ ворот Голлини во втором тайме и ноль - в створ ворот Черофолини.

Второй год подряд "Наполи" вылетает дома в 1/8 финала от новичка Серии А. Но тогда хотя бы добрался с "Кремонезе" до серии пенальти. В целом же на этой стадии он вылетает третий год подряд. В целом в Кубке проигрывает четвертый матч подряд. А еще впервые в истории в каком-либо турнире он проигрывает "Фрозиноне". Очень вовремя.

Мадзарри сообщил, что, если бы не было победы над другим новичком Серии А "Кальяри" в субботу, атмосфера в команде стала бы отвратительной, и она прекратила бы верить в себя. Там победить удалось, хотя и с большим трудом. Но во что она будет верить и какой будет атмосфера после этого унижения?