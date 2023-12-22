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Президент Наполи Де Лаурентис: В январе мы подпишем трех новых игроков

Италия

Де Лаурентис рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно

Президент Наполи Де Лаурентис: В январе мы подпишем трех новых игроков

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Президент итальянского "Наполи" Аурелио де Лаурентис рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно, которое откроется в январе.

"В январе мы подпишем трех новых игроков: нового центрального защитника, правого защитника в качестве дублера Ди Лоренцо и нового полузащитника. Возможно, два полузащитника, посмотрим", - приводит слова де Лаурентиса журналист Николо Скира.

На данный момент после 16 сыгранных матчей итальянской Серии А "Наполи" располагается на шестой строчке с 27 очками. В Кубке Италии неаполитанский клуб закончил свое выступление на стадии 1/8, где потерпел разгромное поражение от "Фрозиноне" со счетом 4:0.

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Аурелио де Лаурентис Наполи
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Источник:
Nicolò Schira
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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