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Президент Наполи Де Лаурентис: В январе мы подпишем трех новых игроков
Де Лаурентис рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно
Президент итальянского "Наполи" Аурелио де Лаурентис рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно, которое откроется в январе.
"В январе мы подпишем трех новых игроков: нового центрального защитника, правого защитника в качестве дублера Ди Лоренцо и нового полузащитника. Возможно, два полузащитника, посмотрим", - приводит слова де Лаурентиса журналист Николо Скира.
На данный момент после 16 сыгранных матчей итальянской Серии А "Наполи" располагается на шестой строчке с 27 очками. В Кубке Италии неаполитанский клуб закончил свое выступление на стадии 1/8, где потерпел разгромное поражение от "Фрозиноне" со счетом 4:0.
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