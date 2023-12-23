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Тоттенхэм следит защитником Дженоа. Ранее Дрэгушином интересовалась Барса
Переговоры еще не начались
Getty Images/Global Images Ukraine
Директор "Тоттенхэма" Йохан Ланге присутствовал на матче "Дженоа" против "Ювентуса" 1:1
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Х, "Тоттенхэм" следят за румынским защитником Раду Дрэгушином.
????⚪️ Understand Tottenham director Johan Lange was in attendance at Genoa-Juventus last week to monitor Radu Dragusin.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2023
No formal approach to Genoa yet but Spurs keep close eye on Dragusin.
???????? Jean Clair Todibo, higher on the list and talks still on but not advanced/close yet. pic.twitter.com/QyLDjrNRTu
Напомним, ранее Раду Дрэгушином интересовалась "Барселона" в качестве замены Рональду Араухо.
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