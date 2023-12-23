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Тоттенхэм следит защитником Дженоа. Ранее Дрэгушином интересовалась Барса

Италия

Переговоры еще не начались

Тоттенхэм следит защитником Дженоа. Ранее Дрэгушином интересовалась Барса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор "Тоттенхэма" Йохан Ланге присутствовал на матче "Дженоа" против "Ювентуса" 1:1

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Х, "Тоттенхэм" следят за румынским защитником Раду Дрэгушином.

Напомним, ранее Раду Дрэгушином интересовалась "Барселона" в качестве замены Рональду Араухо.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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