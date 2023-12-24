Уверенная победа. Рома - Наполи 2:0. Обзор матчу и видео голов

Вчера в рамках 17 тура чемпионата Италии "Рома" у себя дома победила "Наполи" со счетом 2:0.

Команды играли на равных и не рисковали. После удаления на 66-й минуте матча, "Рома" воспользовалась моментом и забила первый гол в матче, но удаления в "Наполи" не прекратились, на 86-й минуте с поля ушел уже Осимхен. На последних минутах команда Жозе Моуриньо рванула в контратаку и забила второй гол в матче.

Серия А. "Рома" - "Наполи" 2:0

Голы: Пеллегрини 76, Лукаку 90+6

Удаления: Политано 66, Осимхен 86