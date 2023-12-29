Италия
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Главный тренер Наполи поделился ожиданиями от зимних трансферов
Вальтер Мадзарри не думает, что произойдут кардинальные изменения
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Наполи" Вальтер Мадзарри поделился ожиданиями от зимних трансферов клуба.
"Я не жду, что январские трансферы кардинально что-то изменят. Это невозможно. Вы прекрасно знаете, что я больше хочу говорить об игроках, которых мы уже имеем. Я хочу помочь футболистам вернуть им тот уровень, который они демонстрировали в прошлом сезоне".
В этом месяце итальянский клуб продлил контракт со своим лучшим бомбардиром Виктором Осимхеном.
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