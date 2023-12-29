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Главный тренер Наполи поделился ожиданиями от зимних трансферов

Италия

Вальтер Мадзарри не думает, что произойдут кардинальные изменения

Главный тренер Наполи поделился ожиданиями от зимних трансферов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Наполи" Вальтер Мадзарри поделился ожиданиями от зимних трансферов клуба.

"Я не жду, что январские трансферы кардинально что-то изменят. Это невозможно. Вы прекрасно знаете, что я больше хочу говорить об игроках, которых мы уже имеем. Я хочу помочь футболистам вернуть им тот уровень, который они демонстрировали в прошлом сезоне".

В этом месяце итальянский клуб продлил контракт со своим лучшим бомбардиром Виктором Осимхеном.

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Источник:
corriere dello sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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