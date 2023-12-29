Главный тренер Наполи поделился ожиданиями от зимних трансферов

Главный тренер "Наполи" Вальтер Мадзарри поделился ожиданиями от зимних трансферов клуба.

"Я не жду, что январские трансферы кардинально что-то изменят. Это невозможно. Вы прекрасно знаете, что я больше хочу говорить об игроках, которых мы уже имеем. Я хочу помочь футболистам вернуть им тот уровень, который они демонстрировали в прошлом сезоне".