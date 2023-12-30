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Ничьи предостаточно. Дженоа - Интер 1:1. Обзор матча и видео голов
Дженоа - Интер 1:1. Обзор матча и видео голов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера состоялся матч 18 тура чемпионата Италии. "Дженоа" у себя дома принимала "Интер", 1:1
Хоть матч завершился вничью, "Интер" сохранил первое место в Серии А, "Дженоа" боролась до конца и это дало свои плоды в виде гола на последних минутах матча. Малиновский отыграл в общей сумме 37 минут матча.
Чемпионат Италии. Дженоа - Интер 1:1
Голы: М. Арнаутович 42, - Р. Дрегушин 90+7
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