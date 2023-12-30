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Интер подписал новые контракты с двумя защитниками

Италия

Димарко и Дармиан продолжат выступать за нерадзури

Интер подписал новые контракты с двумя защитниками

Фото: пресслужби ФК "Інтер"

Новина українською

Миланский "Интер" официально объявил о продлении сотрудничества с двумя защитниками. Федерико Димарко и Маттео Дармиан поставили подпись под новыми соглашениями, которые будут действовать до 2027-го и 2025-го соответственно.

26-летний Димарко является воспитанником клуба, его трансферная стоимость по данным transfermarkt составляет 50 млн евро.

34-летний Дармиан присоединился к "нерадрузи" в 2020-м году на правах аренды из "Пармы", а спустя год был подписан на полноценной основе за 3.3 млн евро.

Оба защитника дали интервью после оформления сделки и сделали фото среди кубков, которые добыл клуб.

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Источник:
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Опубликовал: Владислав Шарапа
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