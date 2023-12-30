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Интер подписал новые контракты с двумя защитниками
Димарко и Дармиан продолжат выступать за нерадзури
Фото: пресслужби ФК "Інтер"
Миланский "Интер" официально объявил о продлении сотрудничества с двумя защитниками. Федерико Димарко и Маттео Дармиан поставили подпись под новыми соглашениями, которые будут действовать до 2027-го и 2025-го соответственно.
26-летний Димарко является воспитанником клуба, его трансферная стоимость по данным transfermarkt составляет 50 млн евро.
34-летний Дармиан присоединился к "нерадрузи" в 2020-м году на правах аренды из "Пармы", а спустя год был подписан на полноценной основе за 3.3 млн евро.
Оба защитника дали интервью после оформления сделки и сделали фото среди кубков, которые добыл клуб.
Matteo ???? Inter 2⃣0⃣2⃣5⃣#ForzaInter #Darmian2025 pic.twitter.com/fK9ukCduDG— Inter (@Inter_en) December 30, 2023
How happy are you about Dima's renewal? ????#ForzaInter #Dimarco2027 pic.twitter.com/PmlLaRh6GG— Inter (@Inter_en) December 30, 2023
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