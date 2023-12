Интер подписал новые контракты с двумя защитниками

Миланский "Интер" официально объявил о продлении сотрудничества с двумя защитниками. Федерико Димарко и Маттео Дармиан поставили подпись под новыми соглашениями, которые будут действовать до 2027-го и 2025-го соответственно.

26-летний Димарко является воспитанником клуба, его трансферная стоимость по данным transfermarkt составляет 50 млн евро.

34-летний Дармиан присоединился к "нерадрузи" в 2020-м году на правах аренды из "Пармы", а спустя год был подписан на полноценной основе за 3.3 млн евро.

Оба защитника дали интервью после оформления сделки и сделали фото среди кубков, которые добыл клуб.

