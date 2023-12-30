Серия А. 84 минуты Коваленко и стратегическая ничья его команды

Серия А. 18-й тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Эмполи" 0:0

"Эмполи" и "Кальяри" играют симпатично. Обе уже запомнились в нынешнем сезоне. Первый переиграл в гостях "Фиорентину" и "Наполи", даже не пропустив от них. Второй совершил два сумасшедших камбека от поражения к победе в добавленное время. Но в целом обе слишком наивны. Потому и начинали очный матч ниже красной линии. Там они его и закончили после своей стратегической ничьей.

Симпатичные моменты обе создали и в этом матче. Гость Мальдини замыкал прострел Капуто, но Ацци в отчаянном подкате помешал. Хозяин Паволетти, как всегда, замыкал "стандарты" головой. Неточно или слабо во вратаря. Его команда в итоге забила, когда штрафной Виолы с фланга залетел (вратарь Каприле вышел непонятно куда). Но долгая проверка ВАР показала, что Паволетти толкал вратаря.

"Кальяри" также заработал пенальти, когда при простреле Валюкевич попал рукой в лицо Паволетти. Но Виола на 82-ой минуте пробил неудачно, и Каприле отбил. Полсе этого Каприле вновь отличился, выиграв дуэль у Лувумбо и отбив ногой удар Петаньи в упор.

Виктор Коваленко вышел в стартовом составе во второй раз в сезоне. Играл на позиции правого опорника и часто помогал на правом фланге. По всему фронту - и на своей половине поля, и на чужой. По касаниям мяча на момент замены был шестым (43), по пасам - пятым (30). Все это - далеко от ворот соперника. Процент передач - худший в стартовом составе команды (57).

Украинец старался, боролся в обороне. Участвовал в 15-ти дуэлях, выиграв шесть из них. Второе место в команде по участию и по победам в единоборствах. Но в целом выдал совершенно непримечательное выступление. Был заменен на 84-ой минуте, то есть отыграл рекордное число минут в одном матче в сезоне.

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Удине. "Блюэнерджи Стадиум"

"Удинезе" - "Болонья" 3:0

Голы: Р. Перейра 23, Лукка 48, Пайеро 52