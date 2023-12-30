Как сыграл Коваленко с Кальяри? Известны оценки украинца за игру

Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко играл в стартовом составе команды в поединке с "Кальяри". Это был матч 18-го тура Серии А, который завершился нулевой ничьей.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Коваленко сыграл 84 минуты. За это время он совершил 43 касания мяча, отдал всего 57% точных пасов, имел 15 дуэлей, в 6 из которых вышел победителем, 19 раз терял мяч, выполнил 2 отбора и 1 перехват и не нанес ни одного удара.

Аналитический портал WhoScored оценил действия украинца на 6,5 баллов, а Sofascore на 6,4.

Эта игра стала 9-й для Виктора за "Эмполи". Напомним, что ранее он записал на свой счет гол и ассист.