Оливье Жиру рассказал, что будет делать после завершения карьеры

Нападающий "Милана" Оливье Жиру рассказал, что он планирует делать после завершения своей карьеры.

"Мне очень нравятся лыжи. Это будет первое, чем я займусь после завершения профессиональной карьеры", - цитирует французского нападающего SkySports.

37-летний футболист сыграл 21 матч, забил 9 голов и отдал 6 ассистов во всех турнирах этого сезона.

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