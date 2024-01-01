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Оливье Жиру рассказал, что будет делать после завершения карьеры
Нападающий Милана рассказал о планах на будущее
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Милана" Оливье Жиру рассказал, что он планирует делать после завершения своей карьеры.
"Мне очень нравятся лыжи. Это будет первое, чем я займусь после завершения профессиональной карьеры", - цитирует французского нападающего SkySports.
37-летний футболист сыграл 21 матч, забил 9 голов и отдал 6 ассистов во всех турнирах этого сезона.
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Источник:skysports
Опубликовал: Екатерина Власова
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