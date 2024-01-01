  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Матео Габбия возвращается в итальянский клуб
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матео Габбия возвращается в итальянский клуб

Италия

Милан вернул в состав команды Матео

Матео Габбия возвращается в итальянский клуб

х

Новина українською

Итальянский футболист Матео Габбия, который был в аренде у "Вильярреала", возвращается в "Милан". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Ранее СМИ информировали, что испанский клуб подписал бывшего игрока "Бешикташа" Эрика Баи, как замену итальянскому защитнику.

24-летний Матео Габбия сыграл 13 матчей и не отметился никакими результативными действиями во всех турнирах этого сезона.

По теме
yellow-arrow
Игрок Милана Леау составил команду из лучших футболистов мира
yellow-arrow
Оливье Жиру рассказал, что будет делать после завершения карьеры
yellow-arrow
Брайтон Де Дзерби заинтересовался Судаковым
Вильярреал Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости