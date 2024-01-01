Матео Габбия возвращается в итальянский клуб

Итальянский футболист Матео Габбия, который был в аренде у "Вильярреала", возвращается в "Милан". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Ранее СМИ информировали, что испанский клуб подписал бывшего игрока "Бешикташа" Эрика Баи, как замену итальянскому защитнику.

24-летний Матео Габбия сыграл 13 матчей и не отметился никакими результативными действиями во всех турнирах этого сезона.