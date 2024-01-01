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Ювентус близок к тому, чтобы продлить контракт со своим защитником - Инсайдер

Италия

Соглашение, вероятно, будет продлено до 2026 года

Ювентус близок к тому, чтобы продлить контракт со своим защитником - Инсайдер

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"Ювентус" близок к тому, чтобы продлить контракт со своим защитником Даниэлем Ругани. Об этом сообщает Николо Скира.

По информации, игрок может подписать соглашение до июня 2026 года. Но если футболист останется, то будет снижена заработная плата. Несколько клубов интересуются Ругани, но итальянцы хотят оставить его в "Ювентусе".

Даниэле выступает за туринский клуб с 2021 года, он перешел из "Кальяри" за 5 миллионов евро.

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Ювентус (Турин) Даниэле Ругани
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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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