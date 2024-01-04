Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Буффон - о лудомании: Государство поощряет азартные игры, стадионы переполнены рекламой
Буффон отреагировал на дисквалификацию Тонали и Фаджоли
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Джанлуиджи Буффон отреагировал на дисквалификацию Сандро Тонали и Николо Фаджоли.
Полузащитника "Ньюкасла" за ставки на футбол отстранили на 10 месяцев, хавбека "Ювентуса" - на 7 месяцев. Оба футболиста должны пройти курс реабилитации от лудомании.
"Ставки сами по себе не являются преступлением, поскольку стадионы и спортивные трансляции переполнены рекламой гемблинга, а государство поощряет азартные игры.
Если футболист делает ставки на футбол, то его накажут, и это будет справедливо. Но если он ставит на волейбол, баскетбол, собачьи бега... Он не совершает преступления.
Люди упускают суть, говоря об азартных играх. Нет проблемы в том, сколько вы тратите - проблема во времени, которое вы посвящаете гемблингу.
Мы должны объяснить детям: можно проиграть 1 миллион за раз, а можно на регулярной основе делать ставки по 1 евро, проводя часами напролет в приложениях. Второе опаснее - зависимость возникает из постоянства, с которым человек что-то делает", - сказал экс-вратарь сборной Италии в интервью Corriere della Sera.
Популярное сейчас
- Агент Довбика поставил точку относительно трансфера форварда Жироны
- Главный тренер Жироны прокомментировал победу над Атлетико 4:3
- ВСУ уничтожили почти 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Зинченко снова против Салаха, Довбик против тех, кто хочет его подписать. Расписание футбола на первое - седьмое января
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости