Буффон - о лудомании: Государство поощряет азартные игры, стадионы переполнены рекламой

Джанлуиджи Буффон отреагировал на дисквалификацию Сандро Тонали и Николо Фаджоли.

Полузащитника "Ньюкасла" за ставки на футбол отстранили на 10 месяцев, хавбека "Ювентуса" - на 7 месяцев. Оба футболиста должны пройти курс реабилитации от лудомании.

"Ставки сами по себе не являются преступлением, поскольку стадионы и спортивные трансляции переполнены рекламой гемблинга, а государство поощряет азартные игры.

Если футболист делает ставки на футбол, то его накажут, и это будет справедливо. Но если он ставит на волейбол, баскетбол, собачьи бега... Он не совершает преступления.

Люди упускают суть, говоря об азартных играх. Нет проблемы в том, сколько вы тратите - проблема во времени, которое вы посвящаете гемблингу.

Мы должны объяснить детям: можно проиграть 1 миллион за раз, а можно на регулярной основе делать ставки по 1 евро, проводя часами напролет в приложениях. Второе опаснее - зависимость возникает из постоянства, с которым человек что-то делает", - сказал экс-вратарь сборной Италии в интервью Corriere della Sera.