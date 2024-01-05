Ювентус готов зимой продать Влаховича. Часть денег пойдет на покупку Судакова

Лондонский "Арсенал" интересуется 23-летним сербским форвардом " Ювентуса " Душаном Влаховичем.

По информации итальянского издания Calciomercato, туринский клуб готов уже зимой отпустить футболиста, если по нему будет предложена хорошая сумма (поговаривают о 60 млн евро).

Серб не оправдывает возложенных на него ожиданий, при этом имея самую большую зарплату в Серии А (порядка 13 млн евро), что негативно влияет на финансовое положение "Ювентуса".

Вырученные средства от трансфера серба туринцы готовы потратить на приобретение лидера донецкого "Шахтера" Георгия Судакова.

Также отмечается, что и сам украинец заинтересован в переходе в итальянский гранд.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что "Шахтер" хочет получить за Судакова порядка 35 млн евро.