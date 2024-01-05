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Ювентус готов зимой продать Влаховича. Часть денег пойдет на покупку Судакова

Италия

В Италии пишут, что сербом интересуется лондонский Арсенал

Ювентус готов зимой продать Влаховича. Часть денег пойдет на покупку Судакова

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" интересуется 23-летним сербским форвардом "Ювентуса" Душаном Влаховичем.

По информации итальянского издания Calciomercato, туринский клуб готов уже зимой отпустить футболиста, если по нему будет предложена хорошая сумма (поговаривают о 60 млн евро).

Серб не оправдывает возложенных на него ожиданий, при этом имея самую большую зарплату в Серии А (порядка 13 млн евро), что негативно влияет на финансовое положение "Ювентуса".

Вырученные средства от трансфера серба туринцы готовы потратить на приобретение лидера донецкого "Шахтера" Георгия Судакова.

Также отмечается, что и сам украинец заинтересован в переходе в итальянский гранд.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что "Шахтер" хочет получить за Судакова порядка 35 млн евро.

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Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Душан Влахович Георгий Судаков
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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
05.01.2024 в 18:39
Это уже совсем не смешно!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
05.01.2024 в 18:39
Это уже совсем не смешно!
Ответить
0
0

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