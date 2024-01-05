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Милан договорился о трансфере хавбека Вероны - Инсайдер
На данный момент существует только устная договоренность
Итальянский "Милан" договорился о трансфере полузащитника "Вероны" Филиппо Терраччано. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Обе стороны устно согласовали условия контракта. Ориентировочно трансферная стоимость игрока составит 4,5 миллиона евро и плюс 1 миллион бонусов.
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Филиппо Терраччано сыграл 18 матчей и забил один гол в матчах Серии А в этом сезоне.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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