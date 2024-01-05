  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан договорился о трансфере хавбека Вероны - Инсайдер
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан договорился о трансфере хавбека Вероны - Инсайдер

Италия
Обновлено

На данный момент существует только устная договоренность

Милан договорился о трансфере хавбека Вероны - Инсайдер

twitter

Новина українською

Итальянский "Милан" договорился о трансфере полузащитника "Вероны" Филиппо Терраччано. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Обе стороны устно согласовали условия контракта. Ориентировочно трансферная стоимость игрока составит 4,5 миллиона евро и плюс 1 миллион бонусов.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Филиппо Терраччано сыграл 18 матчей и забил один гол в матчах Серии А в этом сезоне.

Читайте такжеМальдини рассказал об увольнении из Милана
По теме
yellow-arrow
Команде Руслана Малиновского могут снять очки второй сезон подряд
yellow-arrow
Малиновский вернулся в стартовый состав. Текстовый онлайн матча Болонья - Дженоа
yellow-arrow
Дженоа сыграет с Болоньей. Малиновский выйдет в стартовом составе
Милан Верона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости