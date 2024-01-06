Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан отдаст своего полузащитника в турецкий клуб
Контракт уже согласован
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Милана" Раде Крунич вскоре станет игроком "Фенербахче". Об этом сообщает Николо Скира.
Босниец заключил контракт со стамбульским клубом на три года. Его зарплата будет составлять 3,5 миллиона евро за сезон.
"Милан" сам решил продать футболиста и раньше хотел за него выручить 7-8 миллионов евро. Он уже не входит в планы главного тренера команды Стефано Пиоли.
В этом сезоне на счету боснийца 14 матчей в составе "Милана". 10 раз он выходил на поле в Серии А и еще четырежды – в Лиге чемпионов.
Популярное сейчас
- СМИ: Челси начал переговоры с Жироной по трансферу Довбика
- Экзотика и Лобановский. Как Мэтр работал в ОАЭ и Кувейте
- Свитолина на морально-волевых вышла в финал турнира в Окленде
- Определились все пары 1/4 финала Кубка Италии
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости