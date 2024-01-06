Милан отдаст своего полузащитника в турецкий клуб

Полузащитник "Милана" Раде Крунич вскоре станет игроком "Фенербахче". Об этом сообщает Николо Скира.

Босниец заключил контракт со стамбульским клубом на три года. Его зарплата будет составлять 3,5 миллиона евро за сезон.

"Милан" сам решил продать футболиста и раньше хотел за него выручить 7-8 миллионов евро. Он уже не входит в планы главного тренера команды Стефано Пиоли.

В этом сезоне на счету боснийца 14 матчей в составе "Милана". 10 раз он выходил на поле в Серии А и еще четырежды – в Лиге чемпионов.