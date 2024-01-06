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Лаутаро Мартинес: В ближайшие дни согласуем новый контракт
Все уже заждались
После эмоциональной победы "Интера" над "Вероной" (2:1) Лаутаро Мартинес сказал несколько слов об игре и продлении соглашения с клубом.
Для нас было важно победить после ничьей с "Дженоа". Это была не очень хорошая игра, мы могли бы сыграть лучше, но иногда вы выигрываете игры и таким образом.
Контракт? Я думаю о поле, о том, что я должен делать. Обо всем остальном заботятся адвокат, семья и клуб. Я уверен, что мы согласуем контракт в ближайшие несколько дней. Это недолго, но я не знаю сроков, не знаю, будет ли это завтра или после Суперкубка.
Нынешнее соглашение Мартинеса с "Интером" рассчитано до 30-го июня 2026-го года.
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