Лаутаро Мартинес: В ближайшие дни согласуем новый контракт

После эмоциональной победы "Интера" над "Вероной" (2:1) Лаутаро Мартинес сказал несколько слов об игре и продлении соглашения с клубом.

Для нас было важно победить после ничьей с "Дженоа". Это была не очень хорошая игра, мы могли бы сыграть лучше, но иногда вы выигрываете игры и таким образом.

Контракт? Я думаю о поле, о том, что я должен делать. Обо всем остальном заботятся адвокат, семья и клуб. Я уверен, что мы согласуем контракт в ближайшие несколько дней. Это недолго, но я не знаю сроков, не знаю, будет ли это завтра или после Суперкубка.