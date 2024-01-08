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Итальянский клуб заинтересовался форвардом Ювентуса

Италия

Ювентус готов отпустить Мойзе Кина

Итальянский клуб заинтересовался форвардом Ювентуса

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Фиорентина" заинтересовалась нападающим "Ювентуса" Мойзе Кином. Об этом сообщает издание La Repubblica.

По информации, "бьянконери" готовы отправить бывшего игрока "Эвертона" в аренду до конца этого сезона. "Фиорентина" заинтересовалась форвардом, поскольку ищет замену М'Бала Нзола.

23-летний игрок пока выбыл из-за травмы, но должен вернуться на поле в течение следующих нескольких дней.


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Источник:
La Repubblica
Опубликовал: Екатерина Власова
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