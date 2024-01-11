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На нападающего Ювентуса претендуют сразу два итальянских клуба

Италия

Кин в текущее окно может сменить клубную прописку

На нападающего Ювентуса претендуют сразу два итальянских клуба

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Форвард "Ювентуса" Мойзе Кин в текущее трансферное окно может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, на 23-летнего футболиста претендуют сразу два итальянских клуба - "Фиорентина" и "Монца". Сам игрок заинтересован в уходе из "Ювентуса", поскольку намерен получать регулярную игровую практику.

Отмечается, что боссы "бьянконери" готовы расстаться с Кином только временно. Туринцы намерены отдать футболиста в аренду до конца сезона за 2,5 млн євро.

Кин находился в системе "Ювентуса" с 2010 по 2019 год, после чего перешел в "Эвертон". В текущем сезоне форвард провел за туринцев 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, -18 млн евро.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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