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На нападающего Ювентуса претендуют сразу два итальянских клуба
Кин в текущее окно может сменить клубную прописку
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Форвард "Ювентуса" Мойзе Кин в текущее трансферное окно может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Football Italia.
По информации источника, на 23-летнего футболиста претендуют сразу два итальянских клуба - "Фиорентина" и "Монца". Сам игрок заинтересован в уходе из "Ювентуса", поскольку намерен получать регулярную игровую практику.
Отмечается, что боссы "бьянконери" готовы расстаться с Кином только временно. Туринцы намерены отдать футболиста в аренду до конца сезона за 2,5 млн євро.
Кин находился в системе "Ювентуса" с 2010 по 2019 год, после чего перешел в "Эвертон". В текущем сезоне форвард провел за туринцев 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, -18 млн евро.
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