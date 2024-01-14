Молодость Папы Карло: от ужасной нищеты до абсолютного величия

Карло Анчелотти знает все о нищете.

Его семья возделывала арендованную землю возле Реджоло. Отец Джузеппе и мать Чечилия – простые люди, которые умели только то, что делали.

Ну, а делали они пармезан.

Малыш Карло помогал, когда был не в школе. Работа тяжелая, и ко всему владелец земли забирал половину заработка. Когда ее не было, то и просто заходил в курятник и выбирал птицу.

Джузеппе и Чечилия, однако, не стали злыми из-за своей тяжелой жизни:

"Папа меня никогда не бил и не ругал. Ни разу, серьезно. А я был большим непоседой. Они с мамой не знали, куда меня деть, а потом купили мяч. Мама сказала, что если я что-нибудь разобью – без разницы".

Эта детская забава уже скоро привела Карло в местный "Реджоло", поскольку бил по мячу он исключительно хорошо.

...helping the team to a second place finish and scoring a brace in a playoff victory vs Triestina that sealed their promotion from Serie C. pic.twitter.com/Ba48Rf1Bi9 — FPL Nicholson (@FPL_Nicholson) May 27, 2021

Ну, а еще дальше – просмотры в академиях "Реджаны" и "Пармы", которая в конце концов его и забрала всего-то в 16 лет.

"В Парме я впервые в жизни пошел в супермаркет за продуктами, ведь дома мы ели только то, что сами производили – хлеб, молоко, сыр, куры и яйца. Водопровода не было, поэтому и душ я впервые принял в городе. Впрочем, не буду врать – в селе нам с сестрой было хорошо".

С этого началась его странствующая жизнь. Тренировки в Парме, технический институт в Модене; по субботам – возвращение домой в Реджоло.

На поле Карло тоже не зевал, и уже в сезоне-1976/77 дебютировал за взрослых.

Curiosamente sia Ancelotti che #Pioli segnarono gol decisivi per due promozioni del Parma in Serie B.



Pioli segnò a Sanremo nell’ultima giornata del 1983/84, Ancelotti decise lo spareggio di Vicenza contro la Triestina nel 1979.



Allenatore? Cesare Maldini. pic.twitter.com/LeWp7g6H2O — Mattia Fontana (@mattiafontana83) October 8, 2019

Еще через год – теперь под руководством Чезаре Мальдини – он уже был основным в "Парме", забил 8 голов в 21 матче Серии С с позиции атакующего хавбека.

***

Впрочем, уже скоро Карло узнал также все про боль.

Ему было слишком хорошо в "Роме" после перехода в 1979-м. Старшие партнеры помогали; болельщики требовали у таксиста "не брать с ребенка деньги за проезд". Тем временем тренер Нильс Лидхольм всегда ставил в основу.

Чудаковатым был этот швед – верил шаманам, себя считал лучше Пеле и до смерти боялся самолетов, поэтому ездили "Волки" поездами.

Анчелотти многое у него взял – в первую очередь, умение управлять и завоевывать доверие группы.

Впрочем, это будет потом, а 25 октября 1981 года Карло порвал кресты подкат хава "Фиорентины" Казагранде.

Сложная операция, дорогой хирург, но не помогло – уже через три месяца колено опухло еще раз. Пришлось все ломать и складывать по новой, а значит – никакого ЧМ-82.

Сезон-82/83 – короткая отдушина. В Рим на год заехал монструозный Верховод, взявший на себя оборону. Тем временем Анчелотти отдавал, Фалькао финтил, Пруццо забивал – и все вместе они принесли клубу второе в истории чемпионство.

Триумф! Но они хотели еще большего и нацелились на Кубок чемпионов - тем более, финал должен был пройти в Риме.

Анчелотти очень хотел, но не вышло – остановил разрыв мениска в столкновении с Антонио Кабрини из "Юве":

"Долгая передача, я выпрыгиваю, чтобы сыграть головой, и тут Кабрини толкает меня в плечо. Я теряю равновесие и неудачно приземляюсь прямо на левое колено. Раздается щелчок. Как, снова щелчок?! Очередная операция и новый курс физиотерапии. Даже через полгода я еще не мог согнуть ногу в колене. Оказалось, что профессор Перуджа нашел новые спайки: "К сожалению, нам придется совершить еще одну маленькую операцию. Некоторые манипуляции под наркозом". По спине побежали мурашки: "Манипуляции будешь делать дома с женой!"

Уже без Карло "Рома" вышла в финал, но там в серии пенальти уступила "Ливерпулю".

Мог ли Анчелотти изменить этот матч? За карьеру он забил 41 гол, но все с игры.

"Дабы убедиться, что я чувствую себя максимально отвратительно, мне назначили прием у врача на следующий день после поражения от "Ливерпуля". Врачи были искренними и дружелюбными, но я все равно послал их к чертям. Меня положили на кушетку, выпрямили ногу и вывернули стопу – безумная боль!"

С ней ему пришлось играть уже до конца карьеры; это из-за нее Карло завершил всего-то в 33 года.

А сколько было рецидивов? Однажды после очередной операции он проснулся в больнице, а над ним кто-то сидел. Карло думал, что это жена, но это был Адриано Галлиани с вопросом:

"Ну что, ты сможешь сыграть в финале?!"

***

Ясно, он также все знает о лидерстве.

Не притворное, когда много говорят и размахивают руками, а естественное, подлинное.

Свои выступления за "Парму" Анчелотти завершил победным дублем в матче плей-офф за выход в Серию Б с "Триестиной".

Далее в "Роме" он отдавался игре так, что тифози доверяли ему одному, а Роберто Пруццо после "золотого" гола "Ювентусу" посвятил его "лучшему из нас".

В конце концов его назначил капитаном "Волков" Свен-Йоран Эрикссон в 1985-м, и никогда об этом не пожалел. Анчелотти привел "Рому" к еще двум Кубкам Италии, а когда весной 1987-го все развалилось, был единственным, кто не побежал от разъяренных фанатов. Они забрасывали мусором каждого игрока и каждого тренера, но не Карло.

"Быть капитаном "Ромы" – это словно быть капитаном целого города", – так это чувствовал Анчелотти.

Его самоотдача вдохновила другого выдающегося творца Рима Джузеппе Джаннини, а уже тот в свою очередь стал ролевой моделью для Франческо Тотти.

Анчелотти также знает все об измене, ведь в том же 1987-м президент "Ромы" Дани Виола без его ведома в последний день трансферного окна принял предложение "Милана", посчитав, что Карло уже свое отыграл, "в нем слишком много шурупов".

Анчелотти тогда вышел к прессе ошеломленным и почти в слезах:

"Это мой последний подарок "Роме". Я уверен, что за эти деньги можно будет привлечь других заинтересованных молодых людей, и команда будет расти".

Фанатов, впрочем, не обманешь. Даже в футболке "Милана" Карло имел над ними власть. В 1989-м он приехал на "Фламинио", где не утихали протесты, чтобы примирить тифози "Волков" с лежавшей в руинах командой.

Тем временем в "Милане", на "основном" месте работы, лидерство Анчелотти признавал гениальный Арриго Сакки:

"Он был тренером даже когда играл. В середине поля он управлял всем. Обладал большими тактическими знаниями. Знаете, что мне всегда говорил Райкард? "Мистер, наш директор Карлетто, я только помогаю". Игра всегда проходила через ноги Анчелотти".

***

Ну, и не без помощи Сакки Анчелотти узнал все о величии.

Вы ведь помните тот "Милан", правда? Голландское трио Ван Бастен, Гуллит и Райкард, что играло по всему полю; феноменальные Барези, Тассотти и Мальдини позади.

Эта команда "убила" сразу две позиции – либеро и свободного художника. После нее футбол уже никогда не был таким, как раньше.

И что делал Анчелотти? Он был для Сакки тем, кем для него впоследствии стал Андреа Пирло.

В сезоне-1987/88 "Милан" проиграл всего два матча в Серии А, одержав первый титул за 9 лет, а еще дальше были два подряд Кубка чемпионов. И это тогда Карло забил свой самый памятный гол. 19 апреля 1989-го он блестящим ударом издали начал разгром мадридского "Реала" на "Сан-Сиро" – 5:0!

Этот мяч – классика позднего Анчелотти. Он уже не бежал, но вывел удар и пас на другой уровень, от чего страдали все в Италии.

"Просто мы играли за менеджера, точно знавшего, чего хочет. Сакки организовал нас так, что это было нечто новое в футболе. Это он научил нас полнее выражать себя".

Когда Сакки ушел в 91-м, Анчелотти понял, что и ему пора. Тем более, Капелло смотрел в будущее и уже купил на его место молодого Деметрио Альбертини.

Карло поиграл еще год, а потом ушел из футбола сильным и на своих условиях – оформив дубль в последнем матче с "Вероной". Идеально.

***

И уже затем - немедленная тренерская карьера, которая до сих пор удивляет мир, хотя по сути является лишь продолжением Анчелотти-игрока.

Тот, кто сам поднялся со дна, легко найдет общий язык с детьми фавелл, как Винисиус и Родриго.

Тот, у кого сломаны оба колена, сможет успокоить переживающих то же самое Куртуа, Милитао и Алабу.

Тот, кто влюбил в себя столицу Италии, точно знает, как ублажить главный город Испании.

И уж точно того, кто играл за величайший в истории "Милан", не напугать требованиями и стандартами "Реала".

Все логично, верно? Но от того не менее уникально, ведь как бы огромным ни был футбольный мир, а другого такого Анчелотти, объединяющего в себе все и сразу, вы в нем ни на что не найдете.