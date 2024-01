Молодость Папы Карло: от ужасной нищеты до абсолютного величия

Карло Анчелотти знает все о нищете.

Его семья возделывала арендованную землю возле Реджоло. Отец Джузеппе и мать Чечилия – простые люди, которые умели только то, что делали.

Ну, а делали они пармезан.

Малыш Карло помогал, когда был не в школе. Работа тяжелая, и ко всему владелец земли забирал половину заработка. Когда ее не было, то и просто заходил в курятник и выбирал птицу.

Джузеппе и Чечилия, однако, не стали злыми из-за своей тяжелой жизни:

Эта детская забава уже скоро привела Карло в местный "Реджоло", поскольку бил по мячу он исключительно хорошо.

