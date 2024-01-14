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Молодость Папы Карло: от ужасной нищеты до абсолютного величия
Об игровой карьере великого тренера
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stefano Montesi - Corbis/Corbis
Карло Анчелотти знает все о нищете.
Его семья возделывала арендованную землю возле Реджоло. Отец Джузеппе и мать Чечилия – простые люди, которые умели только то, что делали.
Ну, а делали они пармезан.
Малыш Карло помогал, когда был не в школе. Работа тяжелая, и ко всему владелец земли забирал половину заработка. Когда ее не было, то и просто заходил в курятник и выбирал птицу.
Джузеппе и Чечилия, однако, не стали злыми из-за своей тяжелой жизни:
"Папа меня никогда не бил и не ругал. Ни разу, серьезно. А я был большим непоседой. Они с мамой не знали, куда меня деть, а потом купили мяч. Мама сказала, что если я что-нибудь разобью – без разницы".
Эта детская забава уже скоро привела Карло в местный "Реджоло", поскольку бил по мячу он исключительно хорошо.
...helping the team to a second place finish and scoring a brace in a playoff victory vs Triestina that sealed their promotion from Serie C. pic.twitter.com/Ba48Rf1Bi9— FPL Nicholson (@FPL_Nicholson) May 27, 2021
Ну, а еще дальше – просмотры в академиях "Реджаны" и "Пармы", которая в конце концов его и забрала всего-то в 16 лет.
"В Парме я впервые в жизни пошел в супермаркет за продуктами, ведь дома мы ели только то, что сами производили – хлеб, молоко, сыр, куры и яйца. Водопровода не было, поэтому и душ я впервые принял в городе. Впрочем, не буду врать – в селе нам с сестрой было хорошо".
С этого началась его странствующая жизнь. Тренировки в Парме, технический институт в Модене; по субботам – возвращение домой в Реджоло.
На поле Карло тоже не зевал, и уже в сезоне-1976/77 дебютировал за взрослых.
Curiosamente sia Ancelotti che #Pioli segnarono gol decisivi per due promozioni del Parma in Serie B.— Mattia Fontana (@mattiafontana83) October 8, 2019
Pioli segnò a Sanremo nell’ultima giornata del 1983/84, Ancelotti decise lo spareggio di Vicenza contro la Triestina nel 1979.
Allenatore? Cesare Maldini. pic.twitter.com/LeWp7g6H2O
Еще через год – теперь под руководством Чезаре Мальдини – он уже был основным в "Парме", забил 8 голов в 21 матче Серии С с позиции атакующего хавбека.
***
Впрочем, уже скоро Карло узнал также все про боль.
Ему было слишком хорошо в "Роме" после перехода в 1979-м. Старшие партнеры помогали; болельщики требовали у таксиста "не брать с ребенка деньги за проезд". Тем временем тренер Нильс Лидхольм всегда ставил в основу.
Чудаковатым был этот швед – верил шаманам, себя считал лучше Пеле и до смерти боялся самолетов, поэтому ездили "Волки" поездами.
Анчелотти многое у него взял – в первую очередь, умение управлять и завоевывать доверие группы.
Впрочем, это будет потом, а 25 октября 1981 года Карло порвал кресты подкат хава "Фиорентины" Казагранде.
Сложная операция, дорогой хирург, но не помогло – уже через три месяца колено опухло еще раз. Пришлось все ломать и складывать по новой, а значит – никакого ЧМ-82.
Сезон-82/83 – короткая отдушина. В Рим на год заехал монструозный Верховод, взявший на себя оборону. Тем временем Анчелотти отдавал, Фалькао финтил, Пруццо забивал – и все вместе они принесли клубу второе в истории чемпионство.
Триумф! Но они хотели еще большего и нацелились на Кубок чемпионов - тем более, финал должен был пройти в Риме.
Анчелотти очень хотел, но не вышло – остановил разрыв мениска в столкновении с Антонио Кабрини из "Юве":
"Долгая передача, я выпрыгиваю, чтобы сыграть головой, и тут Кабрини толкает меня в плечо. Я теряю равновесие и неудачно приземляюсь прямо на левое колено. Раздается щелчок. Как, снова щелчок?! Очередная операция и новый курс физиотерапии. Даже через полгода я еще не мог согнуть ногу в колене. Оказалось, что профессор Перуджа нашел новые спайки: "К сожалению, нам придется совершить еще одну маленькую операцию. Некоторые манипуляции под наркозом". По спине побежали мурашки: "Манипуляции будешь делать дома с женой!"
Уже без Карло "Рома" вышла в финал, но там в серии пенальти уступила "Ливерпулю".
Мог ли Анчелотти изменить этот матч? За карьеру он забил 41 гол, но все с игры.
"Дабы убедиться, что я чувствую себя максимально отвратительно, мне назначили прием у врача на следующий день после поражения от "Ливерпуля". Врачи были искренними и дружелюбными, но я все равно послал их к чертям. Меня положили на кушетку, выпрямили ногу и вывернули стопу – безумная боль!"
С ней ему пришлось играть уже до конца карьеры; это из-за нее Карло завершил всего-то в 33 года.
А сколько было рецидивов? Однажды после очередной операции он проснулся в больнице, а над ним кто-то сидел. Карло думал, что это жена, но это был Адриано Галлиани с вопросом:
"Ну что, ты сможешь сыграть в финале?!"
***
Ясно, он также все знает о лидерстве.
Не притворное, когда много говорят и размахивают руками, а естественное, подлинное.
Свои выступления за "Парму" Анчелотти завершил победным дублем в матче плей-офф за выход в Серию Б с "Триестиной".
Далее в "Роме" он отдавался игре так, что тифози доверяли ему одному, а Роберто Пруццо после "золотого" гола "Ювентусу" посвятил его "лучшему из нас".
В конце концов его назначил капитаном "Волков" Свен-Йоран Эрикссон в 1985-м, и никогда об этом не пожалел. Анчелотти привел "Рому" к еще двум Кубкам Италии, а когда весной 1987-го все развалилось, был единственным, кто не побежал от разъяренных фанатов. Они забрасывали мусором каждого игрока и каждого тренера, но не Карло.
"Быть капитаном "Ромы" – это словно быть капитаном целого города", – так это чувствовал Анчелотти.
Его самоотдача вдохновила другого выдающегося творца Рима Джузеппе Джаннини, а уже тот в свою очередь стал ролевой моделью для Франческо Тотти.
Анчелотти также знает все об измене, ведь в том же 1987-м президент "Ромы" Дани Виола без его ведома в последний день трансферного окна принял предложение "Милана", посчитав, что Карло уже свое отыграл, "в нем слишком много шурупов".
Анчелотти тогда вышел к прессе ошеломленным и почти в слезах:
"Это мой последний подарок "Роме". Я уверен, что за эти деньги можно будет привлечь других заинтересованных молодых людей, и команда будет расти".
Фанатов, впрочем, не обманешь. Даже в футболке "Милана" Карло имел над ними власть. В 1989-м он приехал на "Фламинио", где не утихали протесты, чтобы примирить тифози "Волков" с лежавшей в руинах командой.
Тем временем в "Милане", на "основном" месте работы, лидерство Анчелотти признавал гениальный Арриго Сакки:
"Он был тренером даже когда играл. В середине поля он управлял всем. Обладал большими тактическими знаниями. Знаете, что мне всегда говорил Райкард? "Мистер, наш директор Карлетто, я только помогаю". Игра всегда проходила через ноги Анчелотти".
***
Ну, и не без помощи Сакки Анчелотти узнал все о величии.
Вы ведь помните тот "Милан", правда? Голландское трио Ван Бастен, Гуллит и Райкард, что играло по всему полю; феноменальные Барези, Тассотти и Мальдини позади.
Эта команда "убила" сразу две позиции – либеро и свободного художника. После нее футбол уже никогда не был таким, как раньше.
И что делал Анчелотти? Он был для Сакки тем, кем для него впоследствии стал Андреа Пирло.
В сезоне-1987/88 "Милан" проиграл всего два матча в Серии А, одержав первый титул за 9 лет, а еще дальше были два подряд Кубка чемпионов. И это тогда Карло забил свой самый памятный гол. 19 апреля 1989-го он блестящим ударом издали начал разгром мадридского "Реала" на "Сан-Сиро" – 5:0!
Этот мяч – классика позднего Анчелотти. Он уже не бежал, но вывел удар и пас на другой уровень, от чего страдали все в Италии.
"Просто мы играли за менеджера, точно знавшего, чего хочет. Сакки организовал нас так, что это было нечто новое в футболе. Это он научил нас полнее выражать себя".
Когда Сакки ушел в 91-м, Анчелотти понял, что и ему пора. Тем более, Капелло смотрел в будущее и уже купил на его место молодого Деметрио Альбертини.
Карло поиграл еще год, а потом ушел из футбола сильным и на своих условиях – оформив дубль в последнем матче с "Вероной". Идеально.
***
И уже затем - немедленная тренерская карьера, которая до сих пор удивляет мир, хотя по сути является лишь продолжением Анчелотти-игрока.
Тот, кто сам поднялся со дна, легко найдет общий язык с детьми фавелл, как Винисиус и Родриго.
Тот, у кого сломаны оба колена, сможет успокоить переживающих то же самое Куртуа, Милитао и Алабу.
Тот, кто влюбил в себя столицу Италии, точно знает, как ублажить главный город Испании.
И уж точно того, кто играл за величайший в истории "Милан", не напугать требованиями и стандартами "Реала".
Все логично, верно? Но от того не менее уникально, ведь как бы огромным ни был футбольный мир, а другого такого Анчелотти, объединяющего в себе все и сразу, вы в нем ни на что не найдете.
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