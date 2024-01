Официально: Наполи взял в аренду хавбека Борнмута

"Наполи" взял в аренду полузащитника "Борнмута" Хамеда Траоре. Об этом клуб сообщает на официальном веб-сайте.

Контракт действует до конца этого сезона и имеет опцию выкупа за 25 миллионов евро.

Хамед Траоре присоединился к "Борнмуту" летом прошлого года. Он перешел из "Сассуоло", стоимость трансфера составляла 25 миллионов евро.

