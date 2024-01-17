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Официально: Наполи взял в аренду хавбека Борнмута

Италия
Обновлено

Контракт действует до конца сезона

Официально: Наполи взял в аренду хавбека Борнмута

transfermarkt

Новина українською

"Наполи" взял в аренду полузащитника "Борнмута" Хамеда Траоре. Об этом клуб сообщает на официальном веб-сайте.

Контракт действует до конца этого сезона и имеет опцию выкупа за 25 миллионов евро.

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Хамед Траоре присоединился к "Борнмуту" летом прошлого года. Он перешел из "Сассуоло", стоимость трансфера составляла 25 миллионов евро.

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Источник:
napoli
Опубликовал: Екатерина Власова
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