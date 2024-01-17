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Официально: Наполи взял в аренду хавбека Борнмута
Контракт действует до конца сезона
transfermarkt
"Наполи" взял в аренду полузащитника "Борнмута" Хамеда Траоре. Об этом клуб сообщает на официальном веб-сайте.
Контракт действует до конца этого сезона и имеет опцию выкупа за 25 миллионов евро.
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Хамед Траоре присоединился к "Борнмуту" летом прошлого года. Он перешел из "Сассуоло", стоимость трансфера составляла 25 миллионов евро.
From Ivory Coast to Napoli. Welcome Hamed! ????— Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 17, 2024
???? #ForzaNapoliSempre #FromNapolitotheWorld pic.twitter.com/cJk1A4HtQh
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Источник:napoli
Опубликовал: Екатерина Власова
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