Симоне Индзаги: Победа в Суперкубке - первая цель Интера на сезон

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался об амбициях своей команды в Суперкубке Италии - 2024.

"Суперкубок - это первая цель сезона. "Интер" выигрывал его в последние два года. Мы хотим выиграть этот трофей снова. Мы сделаем все, что в наших силах.

Сейчас все мысли команды сконцентрированы только на игре с "Лацио". Я спокоен, у "Интера" те же амбиции, что и у "Лацио", "Наполи" и "Фиорентины". Завтра мы встретимся с командой, которая не имела поражений в последних пяти матчах. Подобные серии всегда непросто прервать", - приводит слова Индзаги Football Italia.