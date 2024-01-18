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Симоне Индзаги: Победа в Суперкубке - первая цель Интера на сезон
Главный тренер Интера высказался об амбициях своей команды
ANSA
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался об амбициях своей команды в Суперкубке Италии - 2024.
"Суперкубок - это первая цель сезона. "Интер" выигрывал его в последние два года. Мы хотим выиграть этот трофей снова. Мы сделаем все, что в наших силах.
Сейчас все мысли команды сконцентрированы только на игре с "Лацио". Я спокоен, у "Интера" те же амбиции, что и у "Лацио", "Наполи" и "Фиорентины". Завтра мы встретимся с командой, которая не имела поражений в последних пяти матчах. Подобные серии всегда непросто прервать", - приводит слова Индзаги Football Italia.
В полуфинальном матче Суперкубка "Интер" сразится с "Лацио". Матч состоится в пятницу, 19 января. Начало игры в 21:00.
На данный момент миланская команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Индзаги набрали 51 очко после 20 туров.
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