Серия А. Де Росси начинает с тяжелой победы дома над аутсайдером

Серия А. 21-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Эллас Верона" 2:1

Голы: Лукаку 19, Лоренцо Пеллегрини 25 - Фолоруншо 76

Нереализованный пенальти: Джурич 66 (неточно)

"Рома": Патрисиу, Карсдорп, Льоренте, Хюйсен, Спинаццола (Р. Кристенсен 28), Лоренцо Пеллегрини, Паредес, Бове, Дибала (Залевски 57), Эль-Шаарави (Белотти 81), Лукаку

"Эллас Верона": Монтипо, Чачуа, Маньяни, Давидович, Кабал, Сердар, Фолоруншо, Сапонара (Крус 77), Суслов, Мбула (Бонаццоли 46), Джурич (Анри 77)

Предупреждения: Паредес 41, Льоренте 57 - Давидович 52, Фолоруншо 57

Даниэле Де Росси вернулся в "Рому". В качестве главного тренера, в котором в Серии А никогда не работал. После пяти очков команды в шести турах, падения на девятое место в лиге и вылета от "Лацио" в Кубке. Вместо любимца болельщиков Жозе Моуриньо, которому были посвящены сегодня много баннеров на трибунах. Еще и почти всех игроков встретили свистом. Не очень приятные условия для начала.

Соперник был более приятным. "Верона" в зоне вылета. Еще и в ужасном экономическом положении и в последние дни продала двух важных игроков - атакера Нгонга и латераля Дойга. До этого в январе также продала защитников Хиена и Терраччьяно. Впрочем, играла она в последнее время неплохо. Две победы, ничья с "Лацио", поражения от "Интера" и "Фиорентины" в гостях в концовке.

В своем предыдущем гостевом матче лиги она пропустила от ее лидера на 93-ей минуте гол, который должен был быть отменен, а на сотой могла сравнять, но послала пенальти в стойку. Сегодня также пенальти помешал добыть ничью.

В первом тайме ясно чувствовался свежий ветер "Ромы" с новым тренером. "Волки" играли быстро, яростно, агрессивно, при этом плели комбинации. В последнем явно помогал отход от трех центральных защитников к схеме 4-3-2-1. Еще и владение мячом достигло 63-ех процентов, чего от "Ромы" Моуриньо трудно было ожидать. При этом интересно, что оба гола состоялись в контратаках после перехватов.

Эль-Шаарави получил мяч слева, прорвался и выложил назад Лукаку. Лукаку справа забросил в штрафную, Эльша технично продолжил, и Пеллегрини мощно пробил под перекладину. Кроме этого, удары Лукаку и Эльши блокировались.

Вместе с тем, следует заявить, что в целом ударов по воротам было мало. Восемь на двоих в первом тайме, девять всего от "Ромы" за матч. По ударам она матч проиграла. И в целом нельзя сказать, что игра была высокого уровня. А во втором тайме энтузиазм и порядок хозяев растворились, и вернулись ощущения позднего Моуриньо. А "Верона" поверила в себя и атаковала все чаще.

Фолоруншо забил с длинного заброса в упор, но арбитры отменили гол, указав на его толчок в спину Льоренте. Затем с заброса мяч попал в упор в руку Льоренте. Отставленную, но протянутую вниз в динамике прыжка. Такой себе пенальти. И его Джурич послал выше ворот. На 76-ой минуте Фолоруншо прорвался из центра поля и пробил метров с 30-ти. Мяч изменил траекторию и застал врасплох Патрисиу.

В концовке матча "Верона" давила, Сердар получил мяч. Но под острым углом, и Патрисиу заблокировал удар.

Наивно было бы ожидать огромных изменений уже в первом матче под руководством нового тренера. В первом тайме мы еще видели большие, чем ожидали. А главное для "Ромы" - начать каденцию Де Росси победой. Это удалось сделать. Удалось продолжить домашнюю серию - 13 матчей во всех турнирах подряд без поражений при 11-ти победах. А настоящие проверки уровня команды состоятся позже.