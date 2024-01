Интер готов продлить контракт с Лаутаро Мартинесом. Известные подробности

"Интер" готов продлить контракт с Лаутаро Мартинесом до 2028 года. Об этом сообщает Николо Скира в Х.

"Интер" работает над тем, чтобы продлить контракт аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса до 2028 года. Отмечается, что за новым контрактом 26-летний аргентинец получит около 8 миллионов евро в год плюс бонусы.

#LautaroMartinez’s confirms: “We are working for my contract extension”. #Inter are ready to renew him until 2028 (€8M/year + bonuses). #transfers https://t.co/yFRXPKNMHi