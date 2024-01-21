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Интер готов продлить контракт с Лаутаро Мартинесом. Известные подробности

Италия

Игрок тоже хочет продолжить карьеру в клубе

Интер готов продлить контракт с Лаутаро Мартинесом. Известные подробности

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Интер" готов продлить контракт с Лаутаро Мартинесом до 2028 года. Об этом сообщает Николо Скира в Х.

"Интер" работает над тем, чтобы продлить контракт аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса до 2028 года. Отмечается, что за новым контрактом 26-летний аргентинец получит около 8 миллионов евро в год плюс бонусы.

Напомним, Лаутаро Мартинес перешёл в "Интер" в 2018 году. В этом сезоне он сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 5 результативных передач. В настоящее время "Интер" занимает 1 место в Серии А.

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Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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