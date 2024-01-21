Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер готов продлить контракт с Лаутаро Мартинесом. Известные подробности
Игрок тоже хочет продолжить карьеру в клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
"Интер" готов продлить контракт с Лаутаро Мартинесом до 2028 года. Об этом сообщает Николо Скира в Х.
"Интер" работает над тем, чтобы продлить контракт аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса до 2028 года. Отмечается, что за новым контрактом 26-летний аргентинец получит около 8 миллионов евро в год плюс бонусы.
#LautaroMartinez’s confirms: “We are working for my contract extension”. #Inter are ready to renew him until 2028 (€8M/year + bonuses). #transfers https://t.co/yFRXPKNMHi— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 21, 2024
Напомним, Лаутаро Мартинес перешёл в "Интер" в 2018 году. В этом сезоне он сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 5 результативных передач. В настоящее время "Интер" занимает 1 место в Серии А.
Популярное сейчас
- Стало известно, какую зарплату Реал Мадрид предлагает Лунину
- Костюк разгромила россиянку Тимофееву и вышла в четвертьфинал Australian Open-2024
- Возвращение Зинченко, контракт Степаненко и фиаско Яремчука. Главные новости за 20 января
- Болельщики Ромы раздражены из-за увольнения Моуриньо: вывесили баннер с призывом к уходу владельца клуба
- "Миш, уже устала лайкать твои фотки". Звездная украинская блогерша призналась в симпатии к Мудрику
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО