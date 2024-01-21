Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус заинтересован в подписании полузащитника Тоттенхэма
Гейбьерг хочет покинуть шпор, чтобы получать больше игрового времени
Фото: Getty Images
Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Пьер-Эмиль Гейбьерг в это трансферное окно может присоединиться к "Ювентусу", об этом сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.
Датский футболист хочет получать больше игрового времени, поэтому хочет покинуть "шпор". В текущем сезоне игрок провел 919 минут в 22-х матчах, при этом лишь трижды вышел в старте АПЛ.
Однако, президент лондонцев Даниэль Леви не готов отпускать игрока в аренду и настаивает на полноценном переходе.
"Туринцы" находятся в поисках полузащитника, после того, как дисквалификацию получил Поль Погба и Никого Фаджоли. Недавно сообщалось об их интересе к
Популярное сейчас
- Стало известно, какую зарплату Реал Мадрид предлагает Лунину
- Костюк разгромила россиянку Тимофееву и вышла в четвертьфинал Australian Open-2024
- Возвращение Зинченко, контракт Степаненко и фиаско Яремчука. Главные новости за 20 января
- Стало известно, с кем из игроков конфликтовал Моуриньо незадолго до увольнения
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО