Ювентус заинтересован в подписании полузащитника Тоттенхэма

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Пьер-Эмиль Гейбьерг в это трансферное окно может присоединиться к "Ювентусу", об этом сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

Датский футболист хочет получать больше игрового времени, поэтому хочет покинуть "шпор". В текущем сезоне игрок провел 919 минут в 22-х матчах, при этом лишь трижды вышел в старте АПЛ.

Однако, президент лондонцев Даниэль Леви не готов отпускать игрока в аренду и настаивает на полноценном переходе.