  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус заинтересован в подписании полузащитника Тоттенхэма
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус заинтересован в подписании полузащитника Тоттенхэма

Италия
Обновлено

Гейбьерг хочет покинуть шпор, чтобы получать больше игрового времени

Ювентус заинтересован в подписании полузащитника Тоттенхэма

Фото: Getty Images

Новина українською

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Пьер-Эмиль Гейбьерг в это трансферное окно может присоединиться к "Ювентусу", об этом сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

Датский футболист хочет получать больше игрового времени, поэтому хочет покинуть "шпор". В текущем сезоне игрок провел 919 минут в 22-х матчах, при этом лишь трижды вышел в старте АПЛ.

Однако, президент лондонцев Даниэль Леви не готов отпускать игрока в аренду и настаивает на полноценном переходе.

"Туринцы" находятся в поисках полузащитника, после того, как дисквалификацию получил Поль Погба и Никого Фаджоли. Недавно сообщалось об их интересе к Георгию Судакову и Калвину Филлипсу.

По теме
yellow-arrow
Мадзарри перед финалом Суперкубка: Не забывайте, что Наполи чемпионы Италии
yellow-arrow
Серия А. Реванш Фрозиноне у Кальяри за сумасшествие в первом круге
yellow-arrow
Все-таки не восстановился. Коваленко не попал в заявку Эмполи на матч против Монцы
Ювентус (Турин) Тоттенхэм (Лондон) Пьер-Эмиль Хёйбьерг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости