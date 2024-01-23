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Наполи продлит контракт со своим вингером - Инсайдер

Италия
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Соглашение вскоре будет подписано

Наполи продлит контракт со своим вингером - Инсайдер

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Итальянский "Наполи" продлит контракт со своим вингером Маттео Политано. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Обе стороны согласовали условия договора. Документы будут подписаны в ближайшее время. Соглашение будет продлено на три года, а заработная плата Маттео будет около 2,9 миллиона евро в год.

Политано в этом сезоне сыграл в Серии А 19 матчей, забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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