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Милан хочет подписать хавбека Удинезе
Итальянскому клубу придется соперничать с Наполи и Брайтоном
transfermarkt
"Милан" заинтересовался полузащитником "Удинезе" Лазаром Самарджичем. Об этом сообщает Football Italia.
На выходных итальянцы начали переговоры по трансферу 21-летнего игрока. Но "Милану" придется соревноваться с "Наполи" и "Брайтоном", которые также заинтересованы в подписании Самарджича.
Лазар сыграл за "Удинезе" в этом сезоне 19 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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