Милан хочет подписать хавбека Удинезе

"Милан" заинтересовался полузащитником "Удинезе" Лазаром Самарджичем. Об этом сообщает Football Italia.

На выходных итальянцы начали переговоры по трансферу 21-летнего игрока. Но "Милану" придется соревноваться с "Наполи" и "Брайтоном", которые также заинтересованы в подписании Самарджича.

Лазар сыграл за "Удинезе" в этом сезоне 19 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.