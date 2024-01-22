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Милан хочет подписать хавбека Удинезе

Италия

Итальянскому клубу придется соперничать с Наполи и Брайтоном

Милан хочет подписать хавбека Удинезе

transfermarkt

Новина українською

"Милан" заинтересовался полузащитником "Удинезе" Лазаром Самарджичем. Об этом сообщает Football Italia.

На выходных итальянцы начали переговоры по трансферу 21-летнего игрока. Но "Милану" придется соревноваться с "Наполи" и "Брайтоном", которые также заинтересованы в подписании Самарджича.

Лазар сыграл за "Удинезе" в этом сезоне 19 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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