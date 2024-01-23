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Наполи собирается подписать хавбека Астон Виллы - Романо

Италия
Обновлено

Клубы уже договорились между собой

Наполи собирается подписать хавбека Астон Виллы - Романо

transfermarkt

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По информации Фабрицио Романо, "Наполи" собирается осуществить трансфер полузащитника "Астон Виллы" Леандера Дендонкера.

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Контракт будет в форме аренды до конца этого сезона и будет иметь опцию выкупа за 9 миллионов евро. В среду, 24 января, бельгиец пройдет медицинское обследование, а затем присоединится к итальянскому клубу.

Леандер Дендонкер в Премьер-Лиге сыграл 8 матчей, в которых забил 1 гол.

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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Екатерина Власова
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