Аллегри: Милан ещё может вернуться к битве за Скудетто

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарий итальянским СМИ перед домашней игрой с "Эмполи" в рамках 22-го тура Серии А.

"Джало? Он провел часть тренировки с командой, теперь мы оценим его физическое состояние. Понемногу мы будем его внедрять в состав, учитывая, что он возвращается после длительной травмы.

Пока не знаю, кто заменит Рабьо. Также у меня есть сомнения относительно Данило, потому что у него может произойти перебор жёлтых карточек. Кьеза не будет доступен завтра.

Судьба Скудетто зависит не только от "Ювентуса" или "Интера". "Милан" имеет все необходимое, чтобы вернуться к борьбе за чемпионство", - добавил Аллегри.