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Аллегри: Милан ещё может вернуться к битве за Скудетто
Итальянский коуч не собирается расслабляться
Фото: twitter.com/juventusfc
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарий итальянским СМИ перед домашней игрой с "Эмполи" в рамках 22-го тура Серии А.
"Джало? Он провел часть тренировки с командой, теперь мы оценим его физическое состояние. Понемногу мы будем его внедрять в состав, учитывая, что он возвращается после длительной травмы.
Пока не знаю, кто заменит Рабьо. Также у меня есть сомнения относительно Данило, потому что у него может произойти перебор жёлтых карточек. Кьеза не будет доступен завтра.
Судьба Скудетто зависит не только от "Ювентуса" или "Интера". "Милан" имеет все необходимое, чтобы вернуться к борьбе за чемпионство", - добавил Аллегри.
"Ювентус" лидирует в турнирной таблице, имея в активе 52 балла. "Милан" занимает 3 строчку с 45 очками. В последних 5 матчах "россонери" одержали 4 победы.
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