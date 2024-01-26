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Аллегри: Милан ещё может вернуться к битве за Скудетто

Италия

Итальянский коуч не собирается расслабляться

Аллегри: Милан ещё может вернуться к битве за Скудетто

Фото: twitter.com/juventusfc

Новина українською

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарий итальянским СМИ перед домашней игрой с "Эмполи" в рамках 22-го тура Серии А.

"Джало? Он провел часть тренировки с командой, теперь мы оценим его физическое состояние. Понемногу мы будем его внедрять в состав, учитывая, что он возвращается после длительной травмы.

Пока не знаю, кто заменит Рабьо. Также у меня есть сомнения относительно Данило, потому что у него может произойти перебор жёлтых карточек. Кьеза не будет доступен завтра.

Судьба Скудетто зависит не только от "Ювентуса" или "Интера". "Милан" имеет все необходимое, чтобы вернуться к борьбе за чемпионство", - добавил Аллегри.

"Ювентус" лидирует в турнирной таблице, имея в активе 52 балла. "Милан" занимает 3 строчку с 45 очками. В последних 5 матчах "россонери" одержали 4 победы.

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Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри
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Источник:
Gianluca di Marzio
Опубликовал: Александр Бураков
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