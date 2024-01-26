Серия А. Кальяри не попрощался с Ривой как следует - проиграл дома

Серия А. 22-й тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Торино" 1:2

Голы: Виола 77 - Сапата 23, Риччи 45+3

Сегодня "Кальяри" играл впервые после кончины Луиджи Ривы. Еще и дома. Видеоролик, песня, футболки игроков на разминке с его номером "11" на спине, футболки во время матча в стиле чемпионского сезона 1969/70 с его номером вместо имени спонсора, зачитывание стартового состава диктором из 12-ти игроков, в том числе с его именем, 11-ая минута без игры и с овацией стадиона...

Впрочем, как следует проводить Джиджи не удалось. После шести матчей дома без поражений подряд (четыре победы, в том числе над "Болоньей" в предыдущем домашнем матче) "Кальяри" умудрился проиграть дома именно в такой момент. Еще и не гранду. Еще и команде, не побеждавшей в пяти своих предыдущих гостевых матчах. С другими новичками лиги "Торино" сыграл в гостях 0:0. А здесь победил.

В первом тайме "Торо" даже владел мячом целых 60 процентов времени, что "быкам" совершенно не свойственно. И забил дважды. Бывший игрок "Кальяри" Белланова прорвался справа, прострелил, а Сапата замкнул. Риччи прошел защитника, сместился слева и пробил между ногами Скуффета. Скуффет также тащил сложнейший удар головой Санабрии и рикошет от своего же.

Сарды также могли забить, но удар головой Янкто вытащил с линии ворот опорник Линетти, а удар ногой чеха отбил ногой же вратарь Милинкович-Савич.

Во втором тайме уже хозяева полностью доминировали. В итоге владение мячом в целом в матче выиграв и дойдя до 25-ти ударов по воротам. Милинкович-Савич выигрывал выход Петаньи один-на-один. Виола вышел на замену, развернулся и классно пробил в "девятку". Защитник гостей Сазонов дважды блокировал/тащил мяч на линии ворот. Из всего этого вышел в итоге лишь один гол, Виолы.

"Кальяри" остается на 17-ом месте и по итогам тура может опуститься даже на 19-ое. А "Торино" остается на десятом, но всего в двух очках позади пятого, в трех - позади четвертого. Хотя там почти у всех матч в запасе, но "быки" явно ввязываются в борьбу за Еврокубковые места.