Бывший конкурент Зинченко в Сити перейдет из Турции в Серию А

Испанский левый защитник "Лейпцига" Анхелиньо, выступающий за "Галатасарай", станет футболистом "Ромы". Николо Скира сообщает, что игрок находится в одном шаге от перехода в римскую команду.

Это должна быть аренда к концу текущего сезона. У "Ромы" будет право выкупа за пять миллионов евро.

Пока он выступает за "Галатасарай" на правах аренды из "Лейпцига". В этом сезоне испанец провел за стамбульскую команду 19 матчей, отличившись одним голом и одним ассистом. Арендное соглашение с турками рассчитано до лета 2024 года.

Контракт Анхелиньо с "Лейпцигом" заканчивается в 2025 году.

Напомним, что ранее он выступал за "Манчестер Сити", ПСВ, "Жирону", "Хоффенхайм" и другие клубы.