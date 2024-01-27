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Бывший конкурент Зинченко в Сити перейдет из Турции в Серию А
Вновь будет играть в хорошем чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский левый защитник "Лейпцига" Анхелиньо, выступающий за "Галатасарай", станет футболистом "Ромы". Николо Скира сообщает, что игрок находится в одном шаге от перехода в римскую команду.
Это должна быть аренда к концу текущего сезона. У "Ромы" будет право выкупа за пять миллионов евро.
Пока он выступает за "Галатасарай" на правах аренды из "Лейпцига". В этом сезоне испанец провел за стамбульскую команду 19 матчей, отличившись одним голом и одним ассистом. Арендное соглашение с турками рассчитано до лета 2024 года.
Контракт Анхелиньо с "Лейпцигом" заканчивается в 2025 году.
Напомним, что ранее он выступал за "Манчестер Сити", ПСВ, "Жирону", "Хоффенхайм" и другие клубы.
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