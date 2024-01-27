Серия А. Ювентус выходит вперед вдесятером, но упускает победу над аутсайдером

Серия А. 22-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Эмполи" 1:1

Голы: Влахович 50 - Бальданци 70

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Сандро, Камбиазо (Илинг-Джуниор 78), МакКенни, Локателли, Миретти (Веа 59), Костич (Йилдиз 78), Милик, Влахович

"Эмполи": Каприле, Исмаили, Валюкевич, Луперто, Качаче, Грасси (Бальданци 56), Мале, Журковски (Фаццини 90), Гьяси, Камбиаги (Марин 90+4), Черри (Канчелльери 56)

Предупреждения: Веа 90+3 - Валюкевич 19

Удаление: Милик 18 (прямая красная)

Казалось, путь к началу Дерби Италии четвертого февраля на первом месте для "Ювентуса" расчищен. "Интер" уехал играть Суперкубок и доиграет свой матч лиги в конце февраля. Самому "Юве" оставалось победить дома команду с 19-го места в лиге. После того, как дважды подряд победил теоретически более сильные команды со счетом 3:0, а в Кубке еще одну такую - со счетом 4:0. Но не получилось.

"Эмполи" назначил уже третьего главного тренера в сезоне. Из-за одного очка в пяти турах, трех в восьми. Однако новый, Давиде Никола, сразу же разгромил "Монцу" - 3:0. Да и до него в нынешнем сезоне были гостевые победы над "Наполи" и "Фиорентиной". И "Юве" тосканцы побеждали недавно - в мае. Даже на "Алльянц" побеждали недавно - в августе 2021-го. То есть были способны на сенсацию.

Разумеется, на игру и результат критически повлияло первое удаление игрока "Ювентуса" в сезоне. Начался мaтч вязко, медленно, но с преимуществом туринцев. Каприле перевел штрафной Влаховича над перекладиной, не очень уверенно отбил удар Камбиазо. Но вдруг Милик в центре поля въехал в ногу соперника. Ливио Маринелли вначале показал желтую карточку, но его позвал ВАР. На красную фол тянул.

"Эмполи" сразу же завладел мячом и владел им до своего гола в два раза больше, чем соперник. Тот засел в глубокой обороне. Впрочем, эффективно. Щенсны отбивал лишь один крученый удар Камбиаги с линии штрафной. А забить был обязан Миретти после подарка Гьяси. Фабио пробил выше перед вратарем. В начале же второго тайма сработала классика. Угловой, бардак, и Влахович проталкивает в ворота.

Шестой гол Душана в четырех последних матчах лиги, седьмой при двух ассистах в последних шести.

Далее казалось, что хозяева на классе удержат результат. Ведь забивать первый гол в начале второго тайма и затем успешно удерживать - совершенно в их стиле. Скорее всего, так и было бы в равных составах. Но вдесятером играть тяжело. Равная хмурая сумбурная игра не предвещала ничего, и вдруг замена "Эмполи" Бальданци четко пробила низом издали.

После гола уже началась бурная игра, в которой обе команды пытались забить. "Ювентус" пытался чаще, "Эмполи" - опаснее. Веа блокировал в последний момент, Щенсны отбивал. Хотя и Сандро чуть не затолкал мяч в ворота. Но в итоге осталась ничья. Первая в матче между этими командами с 2008-го года.

Серии "Ювентуса" из пяти побед в лиге и семи во всех турнирах подряд прерваны. Так не вовремя. Прямо перед дерби. Когда казалось, что как раз он оказывает давление на "Интер". Он остается первым и вполне может остаться им по итогам тура, ведь "нерадзурри" завтра играют на сложном выезде против "Фиорентины". Но такая потеря очков дома против аутсайдера может стать очень важной.

Ну а "Эмполи" остается в зоне вылета, но лишь в одном очке позади 17-го места. Начало каденции Николы выходит многообещающим. 3:0 над середняком, затем ничья в гостях против лидера лиги...

Виктор Коваленко пропустил четвертый матч "Эмполи" подряд из-за травмы.