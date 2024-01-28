Было еще при Шевченко. Милан повторил антидостижение почти 20-летней давности

Во вчерашнем матче 22 тура Серии А против Болоньи Милан повторил антидостижение, которое держалось почти 20 лет.

"Росонери" не забили пенальти дважды за один поединок. Последний раз "Милан" не смог реализовать два удара с точки в матче высшей лиги в сезоне 2004/2005 гг. (тогда бил не Шевченко), сообщает Opta.

Также "россонеры" стали первой командой в Серии А с 2016 года в целом, кто установил такое антидостижение. Тогда "Карпи" в поединке против "Лацио" тоже дважды ошиблось с отметки.

Напомним, что на 42 минуте удар Оливье Жиру с точки потянул голкипер "Болоньи" Скорупский, а на 74 минуте Тео Эрнандес попал в штангу. В конце концов, "Милан" потерял победу в этом поединке из-за пропущенного гола с пенальти на 90+2 минуте.