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Было еще при Шевченко. Милан повторил антидостижение почти 20-летней давности
И такое бывает
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче 22 тура Серии А против Болоньи Милан повторил антидостижение, которое держалось почти 20 лет.
"Росонери" не забили пенальти дважды за один поединок. Последний раз "Милан" не смог реализовать два удара с точки в матче высшей лиги в сезоне 2004/2005 гг. (тогда бил не Шевченко), сообщает Opta.
Также "россонеры" стали первой командой в Серии А с 2016 года в целом, кто установил такое антидостижение. Тогда "Карпи" в поединке против "Лацио" тоже дважды ошиблось с отметки.
Напомним, что на 42 минуте удар Оливье Жиру с точки потянул голкипер "Болоньи" Скорупский, а на 74 минуте Тео Эрнандес попал в штангу. В конце концов, "Милан" потерял победу в этом поединке из-за пропущенного гола с пенальти на 90+2 минуте.
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