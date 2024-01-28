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3 очка на последних минутах. Дженоа - Лечче 2:1. Обзор матча и видео голов

Италия
Обновлено

Дженоа - Лечче ⋉2:1⋊ Видео и обзор матча ⋇ 28.01.2024 ⋇ Серия А на UA-Футбол

3 очка на последних минутах. Дженоа - Лечче 2:1. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Дженоа"

Новина українською

В матче 2-го тура "генуэзцы" камбэкнули против "Лечче" 2:1. "Дженоа" могла уйти на перерыв с двумя пропущенными, однако голкипер хозяев спас от первого пропущенного гола. Арбитр назначил пенальти, но Крстович не смог забить. Однако он незадолго исправился и "Лечче" открыли счет.

Во втором тайме за 6 минут "Дженоа" перевернули игру, забили два гола на 70-й и 76-й и вырвали победу.

Серия А. 22-й тур
Генуя. "Луиджи Феррарис"
"Дженоа" - "Лечче" 2:1
Голы: Ретеги 70, Экубан 76 - Крстович 31
Нереализованный пенальти: Крстович 17 (вратарь)

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Дженоа (Генуя) Лечче
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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