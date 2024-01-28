3 очка на последних минутах. Дженоа - Лечче 2:1. Обзор матча и видео голов

В матче 2-го тура "генуэзцы" камбэкнули против "Лечче" 2:1. "Дженоа" могла уйти на перерыв с двумя пропущенными, однако голкипер хозяев спас от первого пропущенного гола. Арбитр назначил пенальти, но Крстович не смог забить. Однако он незадолго исправился и "Лечче" открыли счет.

Во втором тайме за 6 минут "Дженоа" перевернули игру, забили два гола на 70-й и 76-й и вырвали победу.

Серия А. 22-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Лечче" 2:1

Голы: Ретеги 70, Экубан 76 - Крстович 31

Нереализованный пенальти: Крстович 17 (вратарь)